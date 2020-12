El director de CatSalut adverteix que queden quinze setmanes «d'alt risc»

El director del Servei Català de la Salut, CatSalut, Adrià Comella, va alertar ahir que queden entre dotze i quinze setmanes d´hivern en què haurem de conviure amb la pandèmia i sense que la vacuna hagi immunitzat tota la població, un període que va qualificar d´«alt risc».

«Encara no hem començat l´hivern. Ens queden quinze setmanes de fred, sense vacuna, en què les persones solem refugiar-nos en espais tancats, que són un terreny en el qual el coronavirus es troba a gust per a la seva expansió», va considerar. Per això, va advertir que aquest període de temps «preocupa molt» als responsables sanitaris, i no va descartar que es produeixin rebrots o fins i tot una tercera onada de contagis. «Si això és així, pot generar frustració en la ciutadania i en el personal sanitari», que acumula mesos de cansament, va recordar el director de CatSalut.

D´altra banda, el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, va advertir que si les aglomeracions del pont de la Puríssima es tradueixen en un increment de casos, caldrà fer una «reflexió» sobre les mesures de Nadal i sobre si les mesures «estan adaptades al nivell de risc», segons va indicar en declaracions a TV3.

Tal com va advertir, la situació està «molt al límit» i per això cal fer una reflexió de manera «racional» i no emocional. D´altra banda, va afirmar que les imatges de cues al carrer per entrar a botigues demostra que es controlen els aforaments, però va reconèixer que les concentracions als eixos comercials han de ser «objecte d´anàlisi» per a l'obertura o no dels centres comercials, sobretot els que estan a l´aire lliure, per tal d´«esponjar» l´activitat. Delgado va recordar que la recomanació de cara a Nadal és «clara» i que va en la direcció de limitar les trobades a la bombolla de convivència.