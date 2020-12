Catalunya incrementa un 13% l'oferta de formació sanitària especialitzada amb un total de 1.630 places en la convocatòria 2020-2021. És el total de places que s'ofertaran per formar futurs residents en una cinquantena d'especialitats de medicina, infermeria, farmàcia, psicologia, biologia, física i química, entre altres. En medicina s'ofertaran 1.244 places MIR (102 més que el 2019), mentre que en la infermeria se n'oferiran 294 (95 més).

Segons ha destacat la directora general de Professionals de la Salut de la Generalitat, Montserrat Gea, són màxims històrics.

La convocatòria ja ha estat publicada i l'examen es farà el 27 de març del 2021. Serà a meitats de juny quan els examinats podran triar plaça i es farà l'adjudicació perquè s'incorporin com a residents entre el 15 i el 16 de juliol del 2021.



Creixen la medicina i la infermeria familiar i la geriatria

Entre les especialitats amb major increment absolut en nombre de places hi ha medicina familiar i comunitària (+38). Destaca també la geriatria, que suma 16 places noves i se situa com l'especialitat amb major increment relatiu en nombre de places.

En el cas de la infermeria aquest creixement relatiu encara és més accentuat i arriba al 212%, passant de les 2 places acreditades ofertades fins ara a oferir-ne 25. Per tant, hi ha 17 places més. També destaca l'augment relatiu de l'especialitat d'Infermeria d'atenció familiar i comunitària (+111,6%), que guanya 67 places més.

La pandèmia de la covid-19, ha reconegut Gea, ha "influït" en l'oferta de places en el sentit que les especialitats que estan directament relacionades amb la pandèmia son unes de les especialitats que s'han prioritzat. Amb tot, la directora general de Professionals de la Salut ha matisat que els criteris per a planificar les places responen bàsicament a les necessitats d'aquelles especialitats en base a les jubilacions previstes. També es planifica segons les necessitats d'acord amb els plans de salut. Un cop identificades les necessitats, es concreten el nombre de places i es distribueixen pel territori.

Sobre el fet que s'incrementin tan algunes especialitats d'infermeria, Gea ha precisat que pugen molt perquè tenen una història molt jove i per tant hi havia poques places formatives acreditades.

Pel que fa a la resta d'especialitats que no són del camp de la medicina ni la infermeria, la de psicologia clínica tindrà 43 places, mentre que farmàcia hospitalària en tindrà 23, i altres professions (biologia, física, química, etc.) se'n repartiran 26.

L'oferta global a Catalunya del total d'especialitats, amb 1.630 places, és la segona més elevada de l'Estat per darrere de Madrid, que convoca 1.722 places. El creixement de més de 189 places aprovada pel departament de Salut suposa invertir uns 9 milions d'euros més respecte la convocatòria anterior.



Situació excepcional

Entre el juliol i el setembre del 2021 els centres acolliran dues cohorts de residents de primer any, ja que els de la pròxima convocatòria s'incorporaran al juliol i els que s'han incorporat enguany compliran el primer any de residència al setembre.

Els residents de primer any d'aquest any havien d'incorporar-se, com cada any, al juny, però ho van fer al setembre perquè l'adjudicació de les places no es va poder fer amb marge a causa de la irrupció de la pandèmia.