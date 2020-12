Els Bombers troben una tercera víctima mortal a la nau cremada de Badalona

Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest dijous al migdia una tercera víctima mortal a la tercera planta de la nau industrial abandonada i ocupada de Badalona que aquesta nit s'ha incendiat. S'ha trobat a la part posterior de l'edificació, al costat oposat on presumiblement va començar el foc. L'edifici principal està en un estat molt precari i molt probablement caldrà desenrunar-lo poc a poc per part d'una empresa especialitzada en els propers dies. L'edifici annex encara no s'hi ha pogut entrar del tot i s'està inspeccionant amb drons i gossos especialistes, cosa que fa que no es descarti trobar més morts.

El cap operatiu dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que l'edifici principal té una estructura molt precària i molt probablement caldrà contractar una empresa externa especialitzada en el desenrunament, feina que podria trigar uns dies.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha destacat que "les tres víctimes mortals s'han trobat a la part posterior de l'edifici, on s'hauria produït l'efecte fugida, fet que fa pensar que és possible que hi hagi l'opció de trobar més víctimes. Tant de bo no sigui així, però aquesta és la realitat", ha expressat. Els morts s'han trobat a la zona per on alguns dels ferits van saltar per les finestres.

Durant tot el matí, una trentena de dotacions dels Bombers han continuat fent tasques d'inspecció i avaluació dels edificis afectats, que han quedat molt malmesos pel foc i presenten un alt risc d'esfondrament. Aquesta situació dificulta molt les tasques de recerca d'altres possibles víctimes i s'han estat duent a terme amb drons i la col·laboració de la unitat canina dels Mossos d'Esquadra especialitzada en la recerca de persones, un cop sectoritzada la zona d'intervenció.

Al migdia els Bombers encara no havien pogut accedir a l'interior dels edificis per l'elevat risc de col·lapse estructural. En aquests moments s'està realitzant la inspecció dels edificis i la recerca de persones garantint al màxim la seguretat dels efectius que hi treballen.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 23 persones: 3 ferits crítics (1 a Vall d'Hebron i 2 al Germans Tries), 4 ferits greus (3 a Germans Tries i un a l'Hospital del Mar) i 16 lleus (altres centres sanitaris). En tot el dispositiu s'han mobilitzat 42 unitats del SEM, així com també un equip de quatre psicòlegs i tres traductors de francès i àrab. També s'han habilitat dues àrees sanitàries mòbils per aixoplugar els afectats.