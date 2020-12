Tornen a escalar la Torre Glòries de Barcelona

Un home ha escalat aquest dissabte al matí la Torre Glòries de Barcelona –de 144 metres d'alçada- sense cordes ni elements de seguretat. Es tracta de la quarta vegada aquest 2020 que grimpen a l'antiga Torre Agbar, l'última va ser fa menys d'un mes –el 7 d'octubre- i una de les més sonades va ser al març per Alain Robert, el conegut com a Spiderman francès. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'acció a les 9.00 hores i s'han dirigit a l'emblemàtic edifici de 34 plantes, a la cruïlla entre la Diagonal i la plaça de les Glòries. La policia catalana ha obert diligències informatives a tres joves britànics: l'escalador i dos acompanyants que feien fotos i gravaven amb un dron per després penjar-ho a les xarxes socials.

Les targetes de memòria de càmera fotogràfica i dron han estat requisades pels agents i s'enviaran al jutjat com a prova. En paral·lel, els Mossos han obert una acta administrativa a la persona que feia volar el dron per operar-lo sense permís, i també han denunciat el fotògraf per desobediència als agents de l'autoritat. Finalment, l'escalador ha estat denunciat per infringir la Llei de seguretat ciutadana i posar en risc la seva integritat i la de tercers. Pels voltants de les 10.00 hores del matí, l'escalador –vestit de negre amb pantalons curts i samarreta- ha baixat de la Torre Glòries amb una petita ferida a la cama. Ha estat atès pel SEM i, posteriorment, ha estat traslladat a dependències policials.