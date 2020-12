Els Mossos han detingut a la localitat vallesana de Sabadell un home de 51 anys com a presumpte autor de la mort d´un altre de 37 anys en aquesta ciutat. Els fets van tenir lloc cap a les onze de la nit de dilluns, quan, per causes que s´investiguen, un home en va agredir un altre al carrer Poble Bubi. La víctima va ser atesa pels serveis d´emergències, però no van poder fer res per salvar-li la vida.