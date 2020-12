Es declaren 853 nous casos i cap mort, amb 9 ingressats més i 14 menys a l'UCI

La velocitat de propagació a Catalunya, l'Rt, torna a baixar aquest dimecres, ho fa dues centèsimes en 24 hores i se situa en 0,96. El risc de rebrot continua també a la baixa i està ara en 190, quatre punts menys, segons les últimes dades del Departament de Salut. A més, la incidència a 14 dies torna a baixar i se situa en 212,65 (dimarts estava en 214,80). S'han declarat 853 nous casos confirmats per PCR o Tests d'Antígens (TA), fins als 319.894 des de l'inici de la pandèmia. El 3,66% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. No s'ha informat de cap nova mort i el total es manté en 16.218. Hi ha 1.583 pacients ingressats als hospitals amb Covid-19, 9 més, i 372 persones a l'UCI (-14).

El risc de rebrot era de 221 entre el 22 i el 28 de novembre. L'Rt torna a baixar després que aquest dimarts ho fes una centèsima. En les darreres 24 hores la reducció és de dues centèsimes fins a 0,96, mentre que la setmana anterior era de 0,91. La incidència a 14 dies és de 212,65 entre el 29 de novembre i el 5 de desembre i se situa clarament per sota dels 262,62 de l'interval anterior (22-28 de novembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 29 de novembre al 5 de desembre n'hi va haver 7.615, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van detectar 8.760. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 98,89 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (113,76).

Durant l'última setmana s'han fet 121.303 proves PCR i 104.534 tests d'antígens, dels quals un 3,66% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (4,73%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 42,73 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 351.906 casos, 319.894 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. No s'ha notificat cap nova mort i el total acumulat es manté en 16.218: 10.029 en hospitals o sociosanitaris, 4.337 en residències, 962 en domicilis i 890 no classificades. Entre el 29 de novembre i el 5 de desembre s'han declarat 291 morts, 14 més que la setmana anterior, quan se'n van notificar 305.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval estaven ingressades 1.527 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre el 22 i el 28 de novembre, hi va haver 1.711 ingressats.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 97 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 23.587. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 25.734. En total, han mort 7.450 persones, les mateixes que les declarades fa 24 hores.



Regió de Girona: Sis morts més i tres ingressats menys

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 34.642 (139 més) i pugen a 37.428 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.194 persones en aquest territori. Entre el 29 de novembre i el 5 de desembre es van declarar 46 defuncions, 40 la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa dos punts fins a 266, mentre que la setmana del 22 al 28 de novembre era de 193. L'Rt baixa es manté en 1,01 (0,99 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 138 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 280. Hi ha 245 ingressats, tres més que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 230, pels 236 de la setmana anterior.



Puigcerdà, Palafrugell i Vilafant, municipis amb més risc de rebrot

Puigcerdà és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.053. En segona posició hi ha Palafrugell, amb 772, i en tercera, Vilafant, amb 753. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Figueres (2,12), Palafrugell (2,10), i Vilafant (1,95). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Puigcerdà (622), Banyoles (526) i Manlleu (490).



Regió sanitària de Barcelona: l'Rt baixa dues centèsimes (0,96)

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 71.126 (+141), xifra que s'eleva a 80.049 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 5.237 persones a l'àrea, les mateixes que fa 24 hores.

El risc de rebrot baixa 4 punts i se situa en 160. El de la setmana del 22 al 28 de novembre era de 191. L'Rt baixa dues centèsimes, fins a 0,96, per sobre de la setmana anterior (0,89), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 79 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies baixa a 171, mentre que en el període anterior era de 220. El 3,68% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 255 persones ingressades (+7). Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada, no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries.

La setmana del 29 de novembre al 5 de desembre es van notificar 668 morts i hi havia 240 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 83 i hi havia 288 hospitalitzats.



Regió metropolitana nord: l'Rt baixa cinc centèsimes (0,94)

La regió metropolitana nord suma 81.140 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (169 més que en l'últim balanç) i 88.257 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.705 morts des de l'inici de la pandèmia.

El risc de rebrot baixa set punts en 24 hores i se situa en 182. Durant l'interval de set dies anterior era de 217. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus baixa a 0,94, cinc centèsimes menys. La setmana del 22 al 28 de novembre va ser de 0,93.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 93 per cada 100.000 habitants. El percentatge de positivitat de les proves és del 3,29%. La incidència a 14 dies està en 199 (238 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, ara hi ha 469 pacients ingressats (+3).

Entre el 29 de novembre i el 5 de desembre hi havia ingressats 451 pacients ingressats i es van declarar 57 morts. La setmana anterior els ingressats van ser 510 i van morir 57 persones.



Regió metropolitana sud: l'Rt torna a estar per sota d'1

La regió metropolitana sud suma un total de 55.543 confirmats per PCR o TA (134 més en les darreres hores) i 62.249 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.871. Entre el 29 de novembre i el 5 de desembre es van declarar 61 defuncions, per les 45 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa cinc punts i se situa en 187. En el període del 22 al 28 de novembre va ser de 226. La velocitat de propagació del virus baixa una centèsima fins a 0,99, pel 0,94 de la setmana anterior.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 91 per cada 100.000 habitants. El 3,27% de les proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 196 (250 en l'interval anterior). Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 193 pacients ingressats per la covid-19 (-3).

Entre el 29 de novembre i el 5 de desembre estaven ingressats 190 pacients. La setmana anterior van ser 215 els hospitalitzats.



Catalunya central: el risc de rebrot es dispara

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 23.393 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 117 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 26.015 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.882 persones en aquesta regió. S'han notificat 26 defuncions entre el 29 de novembre i el 5 de desembre, per les 30 de la setmana anterior.

El risc de rebrot puja a 105 punts en 34 hores, fins a 305, mentre que la setmana anterior era de 260. La taxa de reproducció del virus puja tres centèsimes, fins a 1,15 (la setmana del 22 al 28 de novembre era de 0,82). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 141. La incidència a 14 dies és de 272, pels 332 de la setmana del 22 al 28 de novembre. El 3,87% de les proves que es fan són positives.

La regió té 110 persones ingressades (+7). En la setmana del 29 de novembre al 5 de desembre hi va haver 106 ingressats. En l'interval anterior, van ser 119 els hospitalitzats.



Camp de Tarragona: pugen l'Rt i el risc de rebrot

Al Camp de Tarragona s'han registrat 20.017 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 55 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 20.920. En aquesta regió han mort 648 persones. Es van registrar 16 defuncions entre el 29 de novembre i el 5 de desembre, i 21 la setmana anterior.

El risc de rebrot puja a 126 (+3), per sota del de la setmana del 22 al 28 de novembre (138). L'Rt puja quatre centèsimes, fins a 0,93, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 66 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 147, mentre que en l'interval anterior era de 202. L'índex de positivitat és de 4,20%.

Segons les últimes dades, hi ha 113 pacients ingressats (-4). Entre el 29 de novembre i el 5 de desembre hi va haver 113 ingressats, mentre que la setmana anterior van ser 130 els hospitalitzats.



Terres de l'Ebre: l'Rt puja dues centèsimes (0,67)

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 5.137 casos confirmats per PCR o antígens (6 més que en el balanç anterior), 5.371 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 120 persones. Entre el 29 de novembre i el 5 de desembre es van notificar 5 defuncions, les mateixes en l'interval anterior.

El risc de rebrot baixa 1 punt i se situa en 76, per sota del de la setmana anterior, quan era de 148. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 29 de novembre i el 5 de desembre és de 44 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 125, pels 196 de la setmana anterior. El 2,39% de les proves que es fan donen positiu.

L'Rt puja dues centèsimes, fins a 0,67, mentre que la setmana anterior era de 0,82. Segons l'últim balanç, hi ha 30 persones ingressades (-1). Entre el 29 de novembre i el 5 de desembre hi havia 32 ingressats. La setmana anterior van ser 40 els hospitalitzats.



Regió de Lleida: baixen el risc de rebrot i l'Rt

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 20.252 casos confirmats per PCR o antígens, 71 més. Són 21.026 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 420 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Entre el 29 de novembre i el 5 de desembre es van notificar 8 morts, 11 la setmana anterior.

Pel que fa al risc de rebrot, baixa 11 punts en les últimes hores i se situa en 185, per sota del registrat la setmana anterior (309). La velocitat de propagació baixa dues centèsimes a 0,76, mentre que la setmana anterior era d'1. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 99 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies és de 253 (327 l'interval anterior). El 3,32% de les proves donen positiu.

Actualment, hi ha 69 pacients ingressats (-4). Entre el 29 de novembre i el 5 de desembre els ingressats eren 64. En l'interval anterior eren 71 els hospitalitzats.



Alt Pirineu i Aran: baixen el risc de rebrot i l'Rt

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 2.767 casos confirmats per PCR o TA, 7 més, i 2.949 sumant totes les proves. Un total de 72 persones han mort des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot baixa 4 punts i queda fixat en 411. La setmana del 22 al 28 de novembre estava en 464.

En paral·lel, l'Rt baixa tres centèsimes i està ara en 1,04, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 187 casos per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies està en 505, pels 646 de l'interval anterior. A més, el 2,09% de les proves que es fan donen positiu.

A la regió hi ha 24 pacients ingressats (+2). Entre el 29 de novembre i el 5 de desembre hi havia 24 ingressats i es van registrar 4 defuncions, mentre que en l'interval anterior van ser 25 ingressats i 13 defuncions.