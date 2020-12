El Consell per la República convoca l’assemblea fundacional

El Consell per la República ha convocat l´assemblea fundacional de representants per al 19 de desembre a Argelers, a la Catalunya Nord. A l ´acte, que se celebrarà en precampanya de les eleccions del 14-F, es ratificarà el líder de JxCat Carles Puigdemont com a president del Consell.