Salut recomana no utilitzar els tests d'antígens com a «passaport» per als àpats de Nadal

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, no recomana utilitzar els tests d'antigen, coneguts com a ràpids, per detectar la covid-19 com a "passaport" per als àpats de Nadal. El doctor Ramentol ha recordat aquest dilluns que la venda d'aquests tests a les farmàcies està subjecte a la normativa estatal i que caldrà seguir com evolucionen les indicacions en les properes setmanes, però ha volgut deixar clar que no en recomanen la seva utilització "indiscriminada". El secretari general ha assenyalat que els tests d'antigen són una bona prova diagnòstica i que per això els estan utilitzant en els CAP i en els cribratges, però que s'han d'utilitzar bé, des del procés d'obtenció de la mostra fins al seguiment de contactes en cas positiu.

