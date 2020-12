ERC obtindria 35-36 diputats i JxCat n'aconseguiria 30-31 a les eleccions del 14-F, segons una enquesta del 'Periódico'

ERC obtindria 35-36 diputats i JxCat n'aconseguiria entre 30 i 31 a les pròximes eleccions del 14-F. Així ho indiquen els resultats d'una enquesta del 'Periódico', elaborada pel Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GEOP). Per arribar, doncs, a la majoria absoluta caldria que els republicans pactessin amb JxCat i la CUP, que en aquesta enquesta sumaria entre 6 i 7 escons atorgant, doncs, una suma que oscil·laria entre 71 i 74. Una altra fórmula seria la unió d'ERC amb PSC i comuns, sumant entre 70 i 73 diputats. De fet, el document també revela que els socialistes podrien obtenir 27-28 escons, Cs cauria a 13-14 i VOX entraria al Parlament de Catalunya amb 4 o 5 diputats.

Pel que fa als comuns, la formació podria obtenir entre 8 i 9 escons i el PP en sumaria entre 8 i 9. El PDeCAT, encapçalat per l'exconsellera Àngels Chacón, no entraria al Parlament per poques dècimes. D'aquesta manera, els republicans guanyarien les eleccions millorant les xifres dels darrers comicis del 2017. També pujarien les formacions del PSC, la CUP i els populars. Ciutadans es convertiria en el partit que més escons perd, mentre que Junts per Catalunya no aconseguiria mantenir el seu lideratge per situar-se per sota d'ERC com a segona força més votada.

L'enquesta també compta amb un sondeig de la puntuació que obtindria cada cap de llista del 0 al 10. Laura Borràs (JxCat) és la més ben puntuada amb un 5,2; només una mica per sobre de Pere Aragonès (ERC) posicionat amb un 5,1. Els segueix de ben a prop Carles Riera (CUP) amb un 5; Jéssica Albiach (CatECP) amb un 4,7; Miquel Iceta (PSC) amb un 4,5 i Àngels Chacón (PDeCat) amb un 4,4. Les pitjors puntuacions són per Alejandro Fernández (PP), Ignacio Garriga (VOX) i Carlos Carrizosa (Cs) que no superen el 3.