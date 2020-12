Argelers acollirà l'assemblea fundacional de representants del Consell per la República

El Consell per la República ha convocat l'assemblea fundacional de representants per al 19 de desembre a Argelers, a la Catalunya Nord. L'acte combinarà l'assistència física i virtual dels membres de l'assemblea i es farà sense públic per les mesures per combatre la covid-19. Segons informa el Consell per la República en un comunicat, estan convidats a participar en aquesta sessió constitutiva tots els diputats i diputades del Parlament partidaris que Catalunya sigui un estat independent en forma de república que en vulguin formar part. A l'acte que se celebrarà en precampanya de les eleccions del 14-F també es ratificarà el líder de JxCat Carles Puigdemont com a president del Consell per la República.

Segons el comunicat, totes les persones inscrites al registre ciutadà del Consell per la República podran seguir la sessió pels canals telemàtics del propi Consell.

Hi són convocats els diputats dels grups parlamentaris que van subscriure l'acord d'investidura que donar pas a l'actual Govern i a la creació del Consell per la República, tal com determina el reglament del Consell, aprovat per unanimitat el passat 20 d'abril.

D'acord amb l'ordre del dia previst, l'assemblea de representants a més d'elegir la seva Mesa, ratificarà l'expresident de la Generalitat i líder de JxCat Carles Puigdemont com a president del Consell de la República, debatrà l'acció política del Consell i del seu pla de govern i també votarà el reglament del Consell.

Aquesta sessió fundacional debatrà i votarà el règim electoral que ha de servir per elegir la futura Assemblea de Representants ordinària que ha de ser l'òrgan de representació general i de decisió superior del Consell per la República.

L'Assemblea de Representants serà elegida democràticament cada dos anys mitjançant "sufragi lliure i secret" per les persones inscrites al registre ciutadà del Consell de la República i estarà formada per 121 representants.