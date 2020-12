Teresa Jordà a Figueres: "Mirem el feixisme als ulls, el combatem i el guanyem"

La diputada d'ERC Montse Bassa, acompanyada de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, s'ha desplaçat aquest diumenge, 6 de desembre, al Centre Penitenciari del Puig de les Basses de Figueres per visitar la seva germana, Dolors Bassa, que va ingressar divendres en rebre la notificació de l'anul·lació del tercer grau.

Teresa Jordà i Montse Bassa han atès els mitjans de comunicació a les portes de la presó. La germana de l'exconsellera empresonada, s'ha mantingut en un segon pla mentre la consellera d'Agricultura defensava el suport del seu partit als pressupostos generals de l'Estat, aprovats al Congrés el passat 3 de desembre amb un total de 188 vots.





Trencament d'un pacteJustament aquest diumenge ERC ha anunciat que trenca l'acord amb Demòcrates de Catalunya per haver assistit en una reunió convocada pel col·lectiu Donec Perificiam on hi havia partits identitaris. En aquesta línia, Jordà ha declarat al Puig de les Basses: "Mirem el feixisme als ulls, el combatem i el guanyem sempre. Després de conèixer que en aquesta reunió hi havia assistit el Partit Demòcrata, els hem convidat a marxar de l'acord, ja que les seves explicacions no ens semblaven satisfactòries". ERC també ha demanat la dimissió de Josep Costa, vicepresident del Parlament, tot i que ell ha assegurat que no estava assabentat de qui havien estat els assistents de la reunió esmentada. Les crítiques són creuades. Des de Demòcrates acusen els republicans de mentir i afirmen que el pacte ja estava tancat.



La carta de Puigdemont

La confrontació no acaba aquí, tenint en compte que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha publicat aquest mateix diumenge una carta a La Vanguardia fent una dura crítica contra el que ell anomena el "pactisme màgic" d'ERC. El polític a l'exili ha assegurat també que els republicans, amb la seva estratègia, augmenten la "cronificació" del conflicte, "un escenari on guanyen sempre els més forts". Així mateix, ha expressat que ell aposta per "una estratègia que aprengui dels actes frustrats del passat". En la seva visita a Figueres, Teresa Jordà, en nom d'ERC, ha respost les acusacions de la carta de Puigdemont dient que "el que seria màgic és pensar que amb els recursos que gestiona Catalunya es podria sortir de l'actual situació".