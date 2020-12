Un sondeig situa ERC com el partit més votat amb el PSC prop de JxCat

A poc més de dos mesos per al 14-F, l´enquesta preelectoral del Gabinet d´Estudis Socials i Opinió Pública (Gesop) per a El Periódico situa tres forces polítiques en una forquilla de menys de 10 escons. Així, als socis de la Generalitat els separen ara 2,6 punts, perquè a Esquerra se li han escapat sis dècimes des de juliol. L´enquesta actual es va elaborar els dies 30 de novembre i 1 de desembre, just després de l´elecció de Laura Borràs com a presidenciable del partit de Puigdemont. Els republicans aconseguirien 35-36 escons (avui en tenen 32) i els postconvergents, 30-31 diputats (ara en tenen 34). Enmig del duel independentista ha entrat el PSC, que han guanyat un punt des de juliol i es queda a només mig punt de Junts. Iceta aconseguiria 27-28 escons (avui en té 17). Els 6-7 escons de la CUP farien que les forces independentistes passessin de 70 a 71-74 diputats.

En paral·lel, les dretes continuen amb la seva particular lluita per fer-se amb els votants que van donar la victòria a Ciutadans fa tres anys. Cs retrocedeix sondeig rere sondeig i, després de cedir 1,3 punts des del juliol, passaria de 36 a 13-14 escons. La conseqüència d´aquesta desfeta seria el creixement del PPC, que passaria de 4 a 7 o 8 diputats, i l´entrada amb força al Parlament de Vox, amb entre 4 i 5 escons.