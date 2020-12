Dos membres de Demòcrates van participar en la reunió de Donec Perficiam però diuen que no sabien qui hi hauria

Dos membres de Demòcrates van participar en la reunió convocada pel col·lectiu Donec Perficiam però asseguren que no sabien quines persones hi participarien. En un comunicat, el partit, que comparteix grup parlamentari amb ERC, subratlla que aquestes dues persones van assistir a la trobada per la relació personal que tenen amb els convocants, però sense cap mandat del Comitè Demòcrata Nacional. Demòcrates ha afegit que "no era cap reunió de negociació de res, tampoc de cap llista o candidatura". "El front transversal que defensem és per defensar la via unilateral cap a la independència i, per descomptat, exclusivament amb aquelles organitzacions que defensin els drets i llibertats de totes les persones", apunta el partit.

La trobada ha suscitat polèmica per la participació de partits identitaris. Entre els assistents hi havia també el vicepresident del Parlament Josep Costa, de Junts per Catalunya. ERC i CUP han criticat la trobada i el republicà Sergi Sabrià ha demanat la dimissió de Costa.