El Govern té un càlcul inicial de 100.000 autònoms que rebran la nova ajuda però la xifra final dependrà del registre, que es tancarà aquest dilluns a la tarda. En els primers tres dies, es van registrar uns 70.000 treballadors per compte propi i el plantejament amb què treballa la Generalitat és que la xifra pugui arribar als 100.000, tot i que en cap cas és una dada definitiva i dependrà de quantes persones s´apuntin en els dies que queden. Fonts del Departament d´Economia i Hisenda assenyalen que cal esperar que s´acabi el període d´inscripció per donar dades definitives i apunten que la quantitat que es destinarà a aquests ajuts serà «molt important» i superior a 100 milions d´euros.

«El Govern treballa amb unes previsions aproximades -molt elevades- per aquesta primera convocatòria via registre, però també vol poder disposar de recursos per fer noves convocatòries, adaptant els requisits a cada moment. Aquest fet requereix tenir molt estudiats els recursos disponibles en cada moment», assenyala un portaveu de la conselleria de Pere Aragonès.

Un cop tancada la inscripció al registre aquest dilluns, el Govern s´asseurà amb els agents socials al Consell de Treball Autònom per donar més detalls de com ha anat aquesta segona tanda d´ajudes als autònoms, després del col·lapse del sistema en la primera tongada. La quantitat dedicada a cada treballador serà similar a la primera convocatòria, de 2.000 euros per cap. Si la previsió inicial es compleix, la Generalitat es gastaria 200 milions d´euros en aquestes subvencions. La primera tanda d´ajuts tenia un pressupost molt inferior, de 10 milions, i es va esgotar en 24 hores, ja que l´ordre d´arribada de les sol·licituds atorgava preferència, és a dir, el primer que s´inscrivia rebia els diners. La lentitud i les incidències van marcar la primera tongada de peticions d´ajudes destinades a 10.000 autònoms. Després de dos dies de problemes informàtics i de col·lapse en el web per sol·licitar-les, la problemàtica va acabar amb la cúpula del Departament de Treball destituïda i amb la Generalitat havent de replantejar-se el sistema per concedir les ajudes, evitant tornar a entregar-les per concurrència no competitiva.

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va demanar disculpes pel col·lapse i es va comprometre a què l´executiu milloraria el sistema. Una setmana després, es va fer públic que la conselleria que encapçala Chakir el Homrani rellevava el secretari general del Departament, Josep Ginesta, per Oriol Amoròs.