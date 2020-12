Trilla avisa que caldrà plantejar-se una reculada en la desescalada si els indicadors segueixen empitjorant

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha avisat aquest dissabte que caldrà plantejar-se una reculada en la desescalada si els indicadors segueixen empitjorant. "És una situació que s'ha de plantejar, segur que el Govern la té plantejada", ha apuntat en declaracions a Rac1, on ha apuntat que si es decideix optar per mesures més dràstiques "caldrà valorar on s'ha produït l'augment de contagis i actuar en aquests indrets".

Trilla ha reconegut "certa contradicció" en el fet de demanar la mínima mobilitat a tothom i també el desig de poder celebrar el Nadal. En aquest sentit, ha indicat que si les festes van malament, hi haurà segur tercera onada.

Alhora, també ha mostrat preocupació pel fet que hi hagi un gruix important de la societat que vulgui esperar a posar-se la vacuna. Trilla ha apostat per fer molta pedagogia i ha defensat actuar amb "solidaritat social". "Si deixem que només es vacunin els que tenen major risc i els sanitaris la pandèmia continuarà", ha alertat.