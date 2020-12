El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va alertar ahir que el pla de Nadal es podrà complir sempre que l´índex de contagi de la covid-19 no «creui la línia de l´1», no augmenti els casos de contagis, ni es descontroli la situació. En declaracions a RAC1, Ramentol va afirmar que la gent necessita celebrar el Nadal i va confiar que si l´epidèmia es manté en «nivells de confiança», podrà entrar en vigor el pla específic per a aquestes festes. D´altra banda, també va obrir la porta passar de fase abans de 15 dies: «Si veiem que la tendència demostra una estabilització que és clara i la situació als hospitals ho permet, no estarem un dia més al tram 1».

Tanmateix el secretari general va mostrar-se conscient que la decisió de la Generalitat de no avançar al segon tram de la desescalada el dilluns perjudica sector de la societat, especialment els econòmics, però va refermar que amb les dades que mostra la covid a Catalunya era el més «coherent». A més, va afegir que les dades s'analitzen diàriament i va afirmar que el deure del Govern és «minimitzar tant com es pugui el perjudici» al mateix temps que s'aconsegueix un equilibri amb l'amenaça epidèmica.

Per la seva banda, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va recordar que el canvi de tram es fa en funció de les dades epidemiològiques i que la Rt havia d´estar per sota de 0,9 per poder-ho fer possible. A més, va avançar que si els propers dies se supera l´1, caldrà veure les mesures a adoptar amb el consell dels experts.

En qualsevol cas, va recordar que han fet un pla específic de Nadal perquè la gent es pugui reunir amb la família, de manera «endreçada», amb trobades d´un màxim de 10 persones, mantenint distàncies, mesures higièniques, mascareta i ventilació. El pla recollirà totes aquestes mesures, a més de la flexibilització del confinament nocturn els dies de Nadal, Cap d´Any i Reis.

Ahir l´Rt va tornar a patir un augment arribant fins el 0,95, Ramentol va manifestar que esperen que encara continuï creixent com a mínim durant tres dies. El secretari va afirmar que amb la reobertura de fa setmanes ja esperaven un augment de l'Rt, però va afegir que aquest ha arribat abans del que s'esperaven. Va afegir que ara es pot donar la situació que aquesta Rt es mantingui en aquests valors per sota de l'1, però també pot haver-hi un segon escenari on es sobrepassi l'1, el que comportaria una nova «expansió» de la pandèmia. Ramentol va advertir que això dependria, en tot moment, del comportament de la societat i va augurar que es començarà a veure cap a quin escenari es va a mitjans o finals de la propera setmana.

Pel pas al segon tram de la desescalada, el secretari general de Salut va insistir que també està sobre la taula la possibilitat de fer una reobertura per territoris però va afirmar que, tot i que el Camp de Tarragona i l'Ebre tinguin millors indicadors, tampoc compleixen tots els requisits perquè així sigui ja que la pressió assistencial no és bona. Ramentol també va defensar l'efectivitat del toc de queda i va dir que aquesta mesura s'allargarà com a mínim fins al quart tram de la desescalada.

Respecte a la sortida de vehicles que va detectar-se ahir, el secretari va reconèixer que el Govern esperava que hi hagués una major sortida de vehicles de l'àrea metropolitana aquest dijous, a les portes del pont de la Puríssima i abans que comencés el confinament municipal de cap de setmana. Va afegir que no és que se n'alegrin que l'increment hagi estat «només d'un 9%» sinó que són conscients que cada cop costa més que la població connecti amb les necessitats de reduir interacció social.

D'altra banda, Ramentol va tornar a defensar l'estratègia impulsada des de Catalunya en comparació amb la de la Comunitat de Madrid, on va assegurar que el pic de la segona onada es va donar un mes més tard perquè van decidir «no fer res».

«Han tingut 15 dies més d'onada epidèmica i amb més casos que Catalunya. Més casos vol dir més casos greus i més hospitalitzacions i vol dir pagar un peatge que com a Govern mai hem volgut pagar», va manifestar.

En aquest sentit, va afegir que Madrid ha registrat un excés de mortalitat que Catalunya no ha tingut.