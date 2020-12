Els comerciants preveuen un pont de la Puríssima "fluix" amb una caiguda d'almenys el 30% de les vendes en comparació amb l'any passat, segons previsions de Comertia. Els festius del 6 i 8 de desembre donen tradicionalment el tret de sortida de la campanya de Nadal, on el comerç fa el 35% de la facturació anual. Aquesta vegada només obriran els establiments que tenen una sortida al carrer i no pas les botigues situades a l'interior de centres comercials, una decisió que les patronals i les associacions de comerciants consideren "discriminatòria" i que "no respon a criteris epidemiològics". "Tots som conscients que ha sigut un error i demanem que es corregeixi", ha dit a l'ACN Roger Gaspa, president de Foment Comerç. "És una decisió salomònica i inaudita a tot Europa", ha afegit Gaspa, que ha recordat que el 85% de les botigues que estan en centres comercials tenen menys de 300 metres.

"No entenem que 100 botigues a cel obert al carrer puguin obrir i que el mateix nombre de botigues en un centre comercial a cel obert no", ha dit abans de posar com a exemple els principals eixos comercials de Barcelona, plens de gent aquest matí. "Si el Portal de l'Àngel fos un perímetre d'un centre comercial no podria obrir", ha insistit. "La titularitat del sòl és un criteri epidemiològic? Un carrer a cel obert pot obrir un centre comercial a cel obert no. No ho entenem", ha afegit.