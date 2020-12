Cinc boscos de Catalunya per visitar a la tardor

La tardor és un bon moment màgic per posar-se al dia amb pel·lícules, llibres i series aprofitant l'arribada del fred, però també és el moment per sortir a explorar i gaudir de la natura, que s'engalana amb tons vibrants i vius creant un espectacle que només dura unes poques setmanes.

1. Fageda d'en Jordà

En aquesta llista no podia faltar la imprescindible Fageda d'en Jordà. Un entorn privilegiat que es troba fins del Parc Natural de la Garrotxa, situat molt a prop de la zona volcànica. Una tonalitat de colors de forma natural que captiva a qualsevol que es trobi en aquest meravellós paisatge.

2. La Baga d'en Cuc

Situat al cor del Montseny, al municipi de Cànoves (Vallès Oriental) hi trobem el tronc de castanyer més antic de Catalunya, un arbre monumental amb un perímetre de més de 12 metres. Es pot arribar fent una excursió senzilla i accessible per a nens de més de 6 anys, des de l'aparcament de l'embassament de Vallforners.

3. Bosc de Merlí

A Viladrau (Osona) trobem un dels boscos de castanyers més espectaculars de Catalunya. Podem trobar castanyers amb més de 500 anys i amb unes formes arquitectòniques de gran bellesa. Per arribar-hi, pots deixar el cotxe aparcat a l'avinguda Montseny i després agafar el sender PR-C 205 que passa per darrere la masia Mas el Torrent. És una ruta senzilla, ideal per passar el matí en família o en amics i després gaudir de la gastronomia de la zona.

4. Fageda de Santa Fe del Montseny

La carretera que ens acosta a la fageda de Santa Fe del Montseny, al Parc Natural del Montseny, ja és per si mateixa un espectacle cromàtic a la tardor. És un lloc ideal per gaudir d'un autèntic passeig de tardor. Hi ha moltes rutes de diferents nivells i els seus paisatges de conte no et deixaran indiferent.

5. Parc Natural de l'Alt Pirineu

Una bona alternativa per practicar senderisme es troba al Parc Natural de l'Alt Pirineu, entre les comarques del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. Aquest paratge es coneix com el bosc del ferro i sembla que s'oxida amb la caiguda de les fulles. L'itinerari té uns 12km i, al tractar-se d'un paratge d'alta muntanya, requereix que els senderistes o muntanyers