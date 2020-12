Campanya de la tòfona incerta per les restriccions de la covid-19 al sector de la restauració

La campanya de la tòfona d'enguany es presenta amb moltes incerteses degut a les restriccions de la covid-19 al sector de la restauració, un dels principals clients d'aquest producte considerat com l'or negre de la cuina. Gairebé tres setmanes després de l'arrencada oficial de la temporada de collita, tant productors com restauradors apunten que les limitacions del covid afectaran, d'una banda, la venda del producte i, de l'altra, el preu. De fet, la tòfona ja s'està pagant dues o tres vegades menys que en l'inici de temporada de l'any passat. Des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) calculen que la producció d'enguany serà similar a la de l'any passat, unes dues tones, la meitat de les quals ja seran de conreu.

La covid-19 fa que els productors de tòfona puguin tenir més dificultats per col·locar el seu producte. "Ens espanta una mica la situació, però enguany podrem fer altres coses que habitualment no fem com és comunicar-nos millor i promoure que la gent consumeixi tòfona a casa seva", detalla la presidenta de l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya, Carme Vivó. De fet, Vivó assegura que encara es tracta d'un producte força desconegut i, per això, creu que és important "donar-lo a conèixer al consumidor final"

Tant la tòfona silvestre com la de conreu que es cull a Catalunya s'exporta gairebé en la seva totalitat. El tècnic del CTFC Dani Oliach detalla que entre un 80 i un 90% de la producció de tòfona se'n va a l'estranger, la majoria a França. Enguany, però, les restriccions de la covid-19 i el tancament o obertura parcial del sector de la restauració fa que hi hagi incertesa sobre la demanada que hi haurà d'aquest producte. "La tòfona va associada a l'alta cuina i a la restauració, té un preu elevat i ens trobem que, per exemple, a França tota la restauració està tancada i, això, evidentment està afectant", lamenta Oliach.

Aquesta situació també s'ha traslladat en el preu de la tòfona que, en aquests moments, es troba al voltant de 100 euros el quilo de mitjana, una xifra que pot ser dues o tres vegades inferior que en les mateixes dates de l'any passat. De fet, el responsable del Restaurant Mare de la Font de Solsona, Roger Vilaginés, destaca que "si hi ha un any per gaudir de la tòfona és aquest, perquè va molt barata".



Dues tones de producció

Pel que fa a la producció estimada que pot haver-hi a Catalunya, des del CTFC calculen que enguany serà similar a l'any passat i hi haurà una producció que rondarà les dues tones –la meitat de conreu i l'altra meitat silvestre-. Oliach relata que el potencial productiu de Catalunya varia entre les dues i les set tones, de manera que enguany, igual que l'any passat, la producció es trobarà a la franja baixa. Això es deu també al fet que Catalunya encara depèn en gran mesura de la tòfona silvestre, que va molt lligada a les condicions climàtiques i "no hem tingut un bon règim de precipitacions".

Tot i això, el tècnic del CTFC avança que cada cop hi ha més gent interessada en el cultiu de la tòfona i actualment a Catalunya ja hi ha unes 1.400 hectàrees dedicades a aquest producte. Segons Oliach, el ritme de creixement és d'unes 50 hectàrees cada any, la majoria de les quals es concentren a les províncies de Lleida i Tarragona.

Cultura de la tòfona

L'expert del CTFC assegura que, malgrat que l'estat espanyol és el primer productor mundial de tòfona, exporta fins a un 90% de la producció a l'estranger. "Fins ara hem sigut grans productors i no hem necessitat moure'ns per arribar al consumidor final, però ara amb els problemes de mobilitat per la covid-19 s'ha vist que això ha de canviar", relata Oliach. El tècnic creu que aquest és un bon any per començar a fer aquesta feina de difondre la cultura de la tòfona i aconseguir que la gent tingui l'opció de comprar tòfona ja sigui directament als productors o a les empreses comercialitzadores.