Canadell seguirà a la Cambra llevat que hi hagi alguna incompatibilitat

El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, seguirà a la institució tot i la seva intenció de presentar-se en la candidatura de JxCat i acompanyar la presidenciable Laura Borràs llevat que hi hagi incompatibilitats legals. Si sortís elegit com a candidat del partit independentista, Canadell decidirà a partir del 14 de febrer si deixa la Cambra. Només en el cas de ser escollit membre d´un futur Govern abandonaria la seva responsabilitat com a president del Consell de Cambres de Comerç.