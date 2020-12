El Govern planteja no passar a fase 2 de desescalada el proper dilluns per l'increment dels indicadors de Covid-19

El Govern planteja no passar a fase 2 del pla de desescalada el proper dilluns per l'increment dels indicadors de Covid-19 que s'està registrant en els últims dies, ha avançat TV3 i ha pogut confirmar l'ACN. Aquest dijous s'ha notificat una velocitat de contagi (Rt) de 0,92. El propi executiu ja va fixar que si l'Rt estava per sobre de 0,9 no es podria passar de tram. La qüestió, en tot cas, es debatrà en la reunió del Procicat que té lloc aquest dijous, i la decisió final es comunicarà en roda de premsa prevista per a les 13 hores, amb la consellera de Salut i la secretària general d'Interior. No passar de fase dilluns podria implicar que per Nadal es mantingués el confinament de cap de setmana com a mínim comarcal.