Catalunya garantirà la mobilitat interna per Nadal de cara a les reunions socials

Catalunya garantirÓ la mobilitat interna per Nadal de cara a les reunions socials EDUARD MART═ - ARXIU

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha assegurat que garantiran la mobilitat interna a Catalunya perquè la ciutadania es pugui reunir per Nadal tal com contempla el Pla d'adaptació de l'activitat social de Nadal i canvi d'any a la covid-19.

Així ho ha explicat aquest dijous en una conferència de premsa al costat de la secretària general d'Interior, Elisabeth Abad; el secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, i el sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.

Ha defensat que el fet que Catalunya es mantingui en el primer tram del Pla de reobertura progressiva de les activitats després de les restriccions de la segona onada de la pandèmia "no influirà" en el pla de Nadal, que es desplegarà independentment de la fase en què es trobi.

"És un pla en si mateix que dona pautes sobre com s'han de fer aquestes trobades", ha matisat la consellera, per la qual cosa aquest pla estratègic entre el 24 de desembre i 6 de gener permetrà tant la mobilitat interna com l'arribada de persones que viuen en altres països.

Quan li han preguntat per la mobilitat amb altres comunitats autònomes, Vergés ha dit que també es permetran aquests desplaçaments, després de l'acord del ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que els habilita per poder visitar familiars.

Així, les trobades i reunions socials es limitaran a 10 persones, amb menors inclosos dins d'aquesta limitació, i es recomana que no siguin de més de dues bombolles de convivència.

No obstant això, Vergés ha insistit a "reduir la mobilitat al màxim i sobretot les interaccions socials", també durant la temporada nadalenca, perquè no complir aquests dos factors suposa, segons el parer de la consellera, un risc enorme.

IMPACTE

Sobre si aquest pla tindrà un impacte epidemiològic a Catalunya, Argimon ha assegurat que sí que el tindrà i ha concretat que dependrà del seguiment que es faci de les pautes que recull aquest pla.

Així mateix, el secretari de Salut Pública ha argumentat que hi ha altres elements que s'han de posar a la balança a l'hora de desplegar el pla, perquè el fet de no poder-se reunir un dia tan assenyalat per moltes persones també té un "impacte negatiu".

Vergés ha assegurat que si es van generant dubtes respecte al pla els miraran de resoldre aquests dies però ha apostat per una millora de la situació epidemiològica per "no qüestionar-ne constantment" el desplegament.