L´expresident de la Generalitat Quim Torra va entregar ahir al Museu d´Història de Catalunya la pancarta que va provocar la seva inhabilitació com a cap de l´executiu. L´expresident va assegurar que la «tornaria a penjar» i en canviaria el missatge perquè «ara hi ha més de 2.850 persones represaliades pels governs espanyols». «Els governs espanyols, tant els de dretes com els d´esquerres, continuen represaliant a tots aquells que de manera democràtica i pacífica han optat per la independència de Catalunya», va dir.