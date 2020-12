El Govern flexibilitza el toc de queda per a les nits de Nadal, Cap d'Any i Reis

El Govern de la Generalitat ha preparat un pla específic per a les festes de Nadal que implica canvis en les normes i restriccions per la pandèmia de la Covid-19. Així, segons ha anunciat al ple del Parlament el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, l'executiu contempla relaxar el toc de queda en els dies més assenyalats, i que la nit de Nadal -24 de desembre- i la nit de Cap d'Any -31 de desembre- el confinament nocturn comenci a la 1.30 hores de la matinada. De la mateixa manera, la nit de Reis -5 de gener- el toc de queda es retardarà a les 23.00 hores de la nit. La resta de dies es mantindrà a les 22.00 hores.

Aragonès també ha avançat que el pla per al Nadal manté el límit de persones per a reunir-se en un mateix grup en 10, tal i com està previst a la reobertura que ja s'aplica. De la mateixa manera, ha comentat que el Govern no preveu establir canvis en les mesures de perimetratge, i si s'avança en les fases previstes al pla de reobertura, les festes de Nadal es passaran sense cap mena de restricció de mobilitat.