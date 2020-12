Un brot a l’hospital de Campdevànol deixa tres morts i afecta 47 persones

Un brot detectat el 4 de novembre a l´hospital de Campdevànol ha deixat tres morts i ha afectat un total de 47 persones. D´aquestes, 29 són pacients i 18, professionals. Segons informa l´hospital en un comunicat, el centre ha redistribuït tots els pacients positius en una unitat del centre i la resta de malalts en una unitat no covid-19. Com a conseqüència del brot, l´hospital ha decidit no admetre més ingressos de pacients que no siguin per coronavirus durant, com a mínim, una setmana des d´ahir.

Els malalts que hagin d´ingressar per qualsevol altra malaltia seran derivats a l´hospital d´Olot Comarcal de la Garrotxa o en altres centres de referència. L´objectiu d´aquesta mesura és tallar la infecció d´arrel i revertir la situació com més aviat possible. A més, amb la redistribució dels pacients que hi ha actualment, es pretén deslliurar espais de l´hospital per així poder fer una desinfecció integral i poder tornar a permetre ingressos de pacients no covid-19 com més aviat millor i sense perill de poder-se infectar per la malaltia.

Pel que fa als pacients que puguin acabar sent traslladats a l´hospital d´Olot o a altres centres, es preveu que no superi la vintena, tenint en compte que la mitjana de nous ingressos a l´hospital del Ripollès és d´entre dos i tres per dia. Aquesta mesura estarà vigent durant una setmana i dimecres que ve es valorarà si cal continuar aplicant-la o no.

D´altra banda, la Fundació Hospital d´Olot i Comarcal de la Garrotxa ha començat a revertir algunes mesures preses a finals d´octubre

davant la disminució de pacients ingressats per coronavirus al centre sanitari. L´objectiu és anar recuperant tota l´activitat quirúrgica, així com mantenir unes franges horàries per visitar els pacients ingressats amb seguretat. A l´àrea quirúrgica s´ha recuperat l´activitat als tres quiròfans. A hores d´ara s´estan fent totes les cirurgies sense ingrés previstes, així com les intervencions oncològiques i les urgents. Si la situació no canvia, es preveu que a partir de la setmana que ve s´iniciïn les intervencions quirúrgiques que requereixen pernoctació del pacient al centre i que es recuperin progressivament totes aquelles que es van suspendre fa unes setmanes. S´han reobert també les visites als pacients hospitalitzats de la unitat 1, restringides des del

mes d´octubre, i es mantenen franges horàries a les unitats 3 i 4 per a pacients no covid-19.

Cal tenir present, segons informa l´hospital, que la disminució de la corba de contagis i, en conseqüència, d´ingressos als centres sanitaris, permetrà a l´hospital d´Olot donar suport a la comarca del Ripollès amb els pacients derivats que no tenen coronavirus. Fins ahir, l´hospital tenia deu pacients amb coronavirus ingressats. Pel que fa a professionals, hi ha sis treballadors positius. Durant el mes de novembre, han estat deu els pacients crítics que s´han traslladat als hospitals de referència.

Finalment, el brot del sociosanitari Palamós Gent Gran ja afecta 53 persones, sis més que ahir. D´una banda, hi ha un pacient més amb el coronavirus i, de l´altra, cinc empleats més infectats.

El Departament de Salut posa a disposició de la xarxa d´atenció intermèdia l´increment de 539 llits i la potenciació d´alguns equips d´atenció domiciliària (PADES) amb horari de 8 a 20 hores, els set dies de la setmana, a totes les regions sanitàries de Catalunya. El Pla de contingència on es recullen les noves actuacions compromet uns 43,6 milions d´euros, desglossats en 6,3 milions el 2020 i 37,3 milions el 2021. Es tracta d´un programa de catorze mesos, que amb tota probabilitat s´haurà d´estendre més enllà de la covid-19, tenint en compte l´increment d´usuaris d´aquests centres a causa, sobretot, de l´envelliment de la població.

El projecte se centra en tres eixos principals. L´increment de la capacitat amb la contractació de 376 llits d´ampliació i la reconversió d´uns altres 153 de llarga estada. També l´ampliació de gran part dels serveis dels dispositius PADES, que s´allarguen a 12 hores al dia. I la incorporació de nous professionals sanitaris, tant metges com infermers. Per últim, un coordinador de fluxos per part de l´atenció primària i comunitària cap a l´atenció intermèdia.

«Es tracta de garantir l´ingrés 24 hores al dia, els set dies de la setmana», remarca la doctora Xènia Acebes, directora de l´Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut. «Entrem, a més, en un període on s´espera que hi hagi circulació d´altres virus respiratoris que poden comprometre la salut d´aquelles persones especialment vulnerables en el període d´hivern».

Abans de la primera onada, la xarxa d´atenció intermèdia comptava amb 9.694 llits contractats. Aquest Pla de contingència suposa posar en valor i visualitzar aquest servei en l´atenció de les persones durant la pandèmia i posar a la seva disposició més de deu mil llits.

«En aquesta segona onada s´ha volgut potenciar i visualitzar més el paper d´aquest sector i, per això, es posa a la seva disposició aquest increment de llits i aquesta potenciació als equips de suport a la comunitat, per completar tota la cartera de serveis i les millores que poden aportar aquests centres» explica el doctor Jordi Roca, director d´Operacions d´Atenció Intermèdia del Departament de Salut.