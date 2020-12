Ximo Puig mira cap a Catalunya

l Govern valencià torna a mirar cap a Catalunya com a aliat en la seva estratègia cap a una «Espanya d'Espanyes», més federal, menys radial i amb un finançament més equitatiu dels territoris de l'Estat. La setmana pot ser clau per a aquesta aspiració.

No és el primer intent. El president valencià, Ximo Puig, es va marcar com a objectiu recompondre relacions amb Catalunya després d'arribar al poder el 2015. Feia dècades que estaven trencades, durant els successius governs del Partit Popular valencià. Una primera (i breu) trobada el mes de maig del 2016 amb el llavors mandatari català Carles Puigdemont va fructificar pocs mesos després en una visita formal a València d'una delegació del Govern i el Parlament. No obstant això, la iniciativa va quedar bloquejada el 2017, amb la irrupció del procés sobiranista i la consulta de l'1 d'octubre.

La desconnexió ha sigut total des d'aleshores. L'escassa sintonia entre Puig i Quim Torra ha quedat reflectida en diversos tuits intercanviats en el transcurs d'aquest temps. Ara, quan Catalunya es prepara per a una nova convocatòria electoral, Puig torna amb l'objectiu de reconstruir ponts trencats i defensar una nova aliança bilateral.

Aquesta serà una de les idees centrals del discurs que el cap de l'executiu valencià oferirà demà a Barcelona per obrir un cicle en el Cercle d'Economia, asseguren fonts del seu equip al diari Levante-EMV, del mateix grup que Diari de Girona.

El cap del Consell de la Generalitat Valenciana i líder dels socialistes valencians defensarà l'oportunitat de recuperar una connexió amb arrels històriques, que s'ha mantingut en les balances comercials però que ha sigut políticament inexistent. I menys des del 2017. Puig considera aquesta aliança crucial de cara a un nou finançament autonòmic, procés que ha d'obrir-se en els pròxims mesos, i a una reforma federalitzadora de l'Estat.

La reconnexió depèn, per tant, de la tornada dels representants de Catalunya als fòrums multilaterals, com ara la conferència de presidents autonòmics o el consell de política fiscal.



Aliança davant Madrid

El discurs de Puig contra Madrid com a «aspirador» de recursos per l'efecte capitalitat acosta a més a més en aquests moments les posicions dels dos territoris veïns i amb vincles històrics. El cap del Consell ha sigut un dels ariets en l'exigència d'una harmonització fiscal, reivindicada també per ERC davant el Govern de Pedro Sánchez. Un informe de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), encarregat per Puig, és la referència en aquesta qüestió. Per al cap del Consell, la defensa a Barcelona de la «via valenciana» de pactes, moderació i estabilitat serà una manera d'obrir nous debats després de setmanes de conflicte amb Compromís en el si de l'executiu.

Al País Valencià, els canals de comunicació entre els socialistes i Ciutadans continuen oberts de bat a bat. A les trobades que el síndic Toni Cantó manté regularment amb el president de la Generalitat s'uneixen les trobades més discretes entre responsables d'organització de cada formació, el socialista José Muñoz i el de Cs, Jesús Gimeno. Des de l'estiu passat, Ciutadans i els socialistes mantenen un acostament que ha permès pactes de govern com el de Xixona (Alacant). El diàleg està obert i les dues formacions estan parlant sobre possibles canvis de governs en localitats alacantines.

En l'actualitat, Ciutadans governa amb els socialistes a tants ajuntaments com amb els populars. Tot i que en el ple de dijous passat a les Corts Cantó va deixar clar que el soci preferent del seu partit és el PP, els contactes amb els socialistes són més que habituals. Cantó va assegurar que si el pressupost de la Generalitat l'haguessin negociat PP i Ciutadans seria millor per als valencians que el del Botànic. Però a continuació va retreure als populars que no intentin millorar-los.