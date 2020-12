El risc de rebrot puja a 201 després de molts dies baixant i hi ha 34 ingressats menys

El risc de rebrot ha tornat a pujar després de molts dies baixant a Catalunya. En concret, creix en cinc punts en les últimes 24 hores i se situa en 201, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, també s'incrementa, ho fa en sis centèsimes fins a 0,84, mentre que la incidència a 14 dies cau a 259,79 (dilluns era de 270,48). En paral·lel, s'han declarat 1.458 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 310.877 des de l'inici de la pandèmia. El 4,87% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 62 noves morts, amb un total de 15.928. Pel que fa als hospitals, hi ha 1.718 ingressats per Covid-19 (-34), i 454 persones a l'UCI (-4).