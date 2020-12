JxCat afirma que si l'independentisme supera el 50% de vots «es revalidarà l'1-O» però no concreta com es farà

JxCat ha tornat a afirmar que, si l'independentisme supera el 50% de vots a les eleccions previstes pel 14-F, «es revalidarà» el resultat del referèndum de l'1-O. Tot i això, de nou, la formació no ha concretat com es durà a terme aquest escenari.

El president del grup parlamentari, Albert Batet, ha insistit que l'1-O «continuarà vigent», sense detallar la proposta de JxCat per implementar el resultat del referèndum del 2017.

D'altra banda, Batet ha constatat el «nerviosisme» entre l'unionisme pel nomenament de Laura Borràs com a candidata a les eleccions. De fet, el diputat ha dit al partit liberal que no tenen «autoritat moral ni política per donar exemple» a l'hora de parlar de primàries.