Cinc entitats constitucionalistes seran acusació en el «cas Volhov»

El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga el «cas Volhov» sobre la presumpta desviació de fons cap al procés, ha admès cinc entitats catalanes de l'entorn constitucionalista com a acusació popular. Entre els imputats en la causa figuren l'exdirigent de CDC, David Madí, l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell i l'exempresari i activista Oriol Soler. Aquesta és una peça separada d'una altra causa en la qual s'investiga si subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona en l'època de CiU van anar a parar a entitats sobiranistes per promoure la independència. Les entitats que exerciran l'acusació són: Barcelona amb la Selecció, Catalunya Suma per Espanya, Impuls Ciutadà, Associació de Juristes Constitucionalista per les Llibertats i Societat Civil Catalana. Aquestes associacions actuaran amb una única representació processal, que ha sigut assumida pels advocats José María Fuster-Fabra, Luis Gómez i Miguel Capuz. El jutge els ha fixat una fiança de 1.000 euros per comparèixer. El fiscal no s'ha oposat a la seva personació.