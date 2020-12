La veu federalitzadora de Ximo Puig es va sentir ahir amb força des de Barcelona. El president de la Generalitat valenciana va concitar adhesions al Cercle d'Economia amb una conferència en la qual va abordar sense embuts la necessitat de redistribuir el poder a Espanya per acabar amb la desigualtat entre territoris.

Davant un auditori integrat per, entre d'altres, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el líder del PSC, Miquel Iceta, Puig va llançar un missatge de concòrdia. Però alhora va estirar les orelles tant al PP, que des de la Comunitat de Madrid busca perpetuar l'«Espanya macrocefàlica», com als independentistes catalans, als quals va acusar d'exercir un «bloqueig» amb el procés que, entre altres coses, ha comportat la «pràctica desaparició de relacions institucionals» entre els governs de Barcelona i de València.

El president del País Valencià va recuperar una reflexió de fa 20 anys de Pasqual Maragall quant a la «concentració de poder» a Madrid per afirmar que «des d'aleshores, la deriva centralista s'ha accentuat». I en aquest punt va intervenir en el debat dels últims dies sobre les diferències impositives a les comunitats per acusar directament els dirigents de la capital d'Espanya.



La «imperativa» harmonització

«Exercir el dumping fiscal després d'un centralisme de moltes dècades, i a més presumir-ne, és a més d'injust, insultant. És imperatiu que s'afronti una harmonització fiscal a Espanya, i a Europa. Això no va de banderes, sinó d'igualtat d'oportunitats», va afirmar, tot afegint que el futur ha d'estar marcat per un «multilateralisme» en què «les perifèries estan cridades a guanyar pes». En altres paraules, que cal anar cap a una «Espanya catalana» i una «Espanya de la concòrdia» en què es «recomponguin els afectes». I, per superar el «bloqueig» entre Catalunya i la resta d'Espanya, va instar a tenir en compte que no són majoritàries ni «les pulsions atàviques del nacionalisme espanyol» ni les pretensions independentistes.