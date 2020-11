Es comuniquen 551 nous casos de Covid-19 a Catalunya i 36 morts més

El risc de rebrot continua clarament a la baixa a Catalunya, retrocedeix 7 punts més en les últimes 24 hores i se situa per sota de 200, en concret en 196, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, s'incrementa en canvi una centèsima (0,787), mentre que la incidència a 14 dies cau a 270,48 (diumenge era de 286,49). En paral·lel, s'han declarat 551 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 309.419 des de l'inici de la pandèmia. El 5,10% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 36 noves morts, amb un total de 15.866. Pel que fa als hospitals, hi ha 1.752 ingressats per Covid-19 (+60), i 458 persones a l'UCI (-3).

El risc de rebrot segueix en descens i en les darreres 24 hores ha disminuït en 7 punts i queda fixat en 196. Era de 304 entre el 13 i el 19 de novembre. L'Rt puja un xic -una centèsima- fins a 0,78, mentre que la setmana anterior era de 0,80. La incidència a 14 dies és de 270,48 entre el 20 i el 26 de novembre i se situa clarament per sota del 407,46 de l'interval anterior (13-19 de novembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 20 al 26 de novembre n'hi va haver 8.295, xifra inferior al període anterior, quan se'n van detectar 12.533. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 107,72 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (162,76).

Durant l'última setmana s'han fet 121.601 proves PCR i 56.770 tests d'antígens, dels quals un 5,10% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (7,19%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 43,20 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 340.900 casos, 309.419 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 36 noves morts i el total acumulat arriba a les 15.866: 9.794 en hospitals o sociosanitaris (+22), 4.324 en residències (+1), 949 en domicilis (+4) i 799 no classificades (+9). Entre el 20 i el 26 de novembre s'han declarat 311 morts, una xifra inferior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 402.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 1.748 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre el 13 i el 19 de novembre, hi va haver 2.216 ingressats.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 50 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 23.007. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 25.109. En total, han mort 7.339 persones, 13 més que les declarades fa 24 hores.



Regió de Girona: set ingressats més (240)

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 32.855 (72 més) i pugen a 35.604 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.136 persones en aquest territori, 8 més que fa 24 hores. Entre el 20 i el 26 de novembre es van declarar 35 defuncions, 43 la setmana anterior.

El risc de rebrot ha baixat fins als 225 punts (-11), mentre que la setmana del 13 al 19 de novembre era de 353. L'Rt puja dues centèsimes a 0,78 (0,82 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 116 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 306. Hi ha 240 ingressats, set més que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 236, pels 258 de la setmana anterior.



Regió sanitària de Barcelona: 12 morts més

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 69.327 (+111), xifra que s'eleva a 78.127 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 5.162 persones a l'àrea (+12).

El risc de rebrot baixa 10 punts en 24 hores i se situa en 175. El de la setmana del 13 al 19 de novembre era de 280. L'Rt baixa una centèsima a 0,79, per sota de la setmana anterior (0,82), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 88 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies està en 227 pels 350 de la setmana anterior. A la regió hi ha 294 persones ingressades (+6). Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada, no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries.

La setmana del 20 al 26 de novembre es van notificar 85 morts i hi havia 303 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 105 i hi havia 390 hospitalitzats.



Regió metropolitana nord: 20 ingressats més

La regió metropolitana nord suma 78.630 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (140 més que en l'últim balanç) i 85.638 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.640 morts des de l'inici de la pandèmia (+10).

El risc de rebrot baixa 4 punts en 24 hores i se situa en 185. Durant l'interval de set dies anterior era de 285. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus puja a 0,77, tres centèsimes més. La setmana del 13 al 19 de novembre va ser de 0,75.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 97 per cada 100.000 habitants, quan era de 148 en l'interval anterior. La incidència a 14 dies està en 246 i era de 388 entre el 13 i el 19 de novembre. Segons les últimes dades, ara hi ha 525 pacients ingressats (+20).

Entre el 20 i el 26 de novembre hi havia ingressats 503 pacients ingressats i es van declarar 65 morts. La setmana anterior els ingressats van ser 684 i van morir 84 persones.



Regió metropolitana sud: 5 ingressats més

La regió metropolitana sud suma un total de 53.904 confirmats per PCR o TA (54 més en les darreres hores) i 60.467 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.802 (+1). Entre el 20 i el 26 de novembre es van declarar 52 defuncions, per les 73 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 8 punts i se situa en 199. En el període del 13 al 19 de novembre va ser de 315. La velocitat de propagació del virus puja una centèsima i se situa en 0,81, pel 0,87 de la setmana anterior.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 99 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 254 mentre que en l'interval anterior era de 378. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 219 pacients ingressats per la covid-19 (+5).

Entre el 20 i el 26 de novembre van ingressar 221 pacients. La setmana anterior van ser 300 hospitalitzats.



Catalunya central: el risc de rebrot cau 25 punts

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 22.373 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 35 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 24.941 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.845 persones en aquesta regió, tres més que en l'últim balanç. S'han notificat 28 defuncions entre el 20 i el 26 de novembre, per les 35 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 25 punts i se situa en 260. La setmana anterior era de 408. La taxa de reproducció del virus baixa a 0,80 (la setmana del 13 al 19 de novembre era de 0,90). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 138. La incidència a 14 dies és de 344, pels 467 de la setmana del 13 al 19 de novembre.

La regió té 123 persones ingressades (+7). En la setmana del 20 al 26 de novembre hi va haver 121 ingressats. En l'interval anterior, van ser 146 els hospitalitzats.



Camp de Tarragona: 3 ingressats més (132)

Al Camp de Tarragona s'han registrat 19.459 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 31 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 20.337. En aquesta regió han mort 622 persones, una més que fa 24 hores. Es van registrar 15 defuncions entre el 20 i el 26 de novembre i 28 la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 11 punts en 24 hores, fins als 145, i es manté per sota del de la setmana del 13 al 19 de novembre (259). L'Rt puja una centèsima a 0,68, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 80 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 225, mentre que en l'interval anterior era de 411.

Segons les últimes dades, hi ha 132 pacients ingressats (+3). Entre el 20 i el 26 de novembre hi va haver 143 ingressats, mentre que la setmana anterior van ser 169 els hospitalitzats.



Terres de l'Ebre: el risc de rebrot baixa 8 punts

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 5.039 casos confirmats per PCR o antígens (8 més que en el balanç anterior), 5.270 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 115 persones, una més que en el balanç anterior. Entre el 20 i el 26 de novembre es van notificar 5 defuncions, 13 en l'interval anterior.

El risc de rebrot baixa 8 punts i se situa en 162, per sota del de la setmana anterior, quan era de 217. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 20 i el 26 de novembre és de 90 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 212, pels 310 de la setmana anterior.

L'Rt es manté en 0,83, mentre que la setmana anterior era de 0,72. Segons l'últim balanç, hi ha 40 persones ingressades (ídem). Entre el 20 i el 26 de novembre hi havia 44 ingressats. La setmana anterior van ser 53 els hospitalitzats.



Regió de Lleida: el risc de rebrot puja 12 punts (277)

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 19.744 casos confirmats per PCR o antígens, 80 més. Són 20.507 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 412 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, cap més que fa 24 hores. Entre el 20 i el 26 de novembre es van notificar 14 morts, 18 la setmana anterior.

Pel que fa al risc de rebrot, puja 12 punts en les últimes hores i se situa en 277, per sota del registrat la setmana anterior (349). La velocitat de propagació puja sis centèsimes fins a 0,86, mentre que la setmana anterior era de 0,77. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 151 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 344.

Actualment, hi ha 74 pacients ingressats (+3). Entre el 20 i el 26 de novembre els ingressats eren 68. En l'interval anterior eren 93 els hospitalitzats.



Alt Pirineu i Aran: l'Rt s'aproxima a 1

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 2.592 casos confirmats per PCR o TA, 12 més, i 2.772 sumant totes les proves. Un total de 64 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'anterior balanç. El risc de rebrot s'incrementa en 8 punts i queda fixat en 398. La setmana del 13 al 19 de novembre estava en 473.

En paral·lel, l'Rt puja set centèsimes i està ara en 0,95, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 382 casos per cada 100.000 habitants (281 la setmana anterior). La incidència acumulada a 14 dies està en 664, pels 621 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 24 pacients ingressats (+5). Entre el 20 i el 26 de novembre hi havia 19 ingressats i es van registrar 11 defuncions, mentre que en l'interval anterior van ser 24 ingressats i tres defuncions.

Santa Perpètua de Mogoda, Puigcerdà i Martorell, municipis amb més risc de rebrot

Santa Perpètua de Mogoda és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 747 En segona posició hi ha Puigcerdà, amb 601 i en tercera Martorell amb 556. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Sant Pere de Ribes (2,11), Santa Perpètua de Mogoda (2,02) i Sant Feliu de Guíxols (1,91). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Banyoles (691), Manlleu (614) i Puigcerdà (612).