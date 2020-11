S'ajorna la vista pel suplicatori contra Puigdemont, Ponsatí i Comín al Parlament Europeu

La vista del suplicatori contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí al Parlament Europeu s'ha ajornat, segons ha avançat TV3 i ha pogut confirmar l'ACN. La sessió estava prevista pel dilluns 7 de desembre però finalment es farà el 14 de gener, si no hi ha més dilacions.

Un endarreriment és un fet habitual en aquest tipus de processos i ho poden sol·licitar els mateixos eurodiputats. El 16 de novembre passat, Puigdemont, Comín i Ponsatí van presentar una queixa a tots els membres del Comitè d'Afers Legals per haver fusionat el suplicatori en mans del mateix ponent, Angel Dzhambazki. La seva defensa al·legava que els tres estan acusats de delictes diferents i que, per tant, tenen dret a un ponent diferent.

Els eurodiputats també van enviar la setmana passada un missatge als membres del comitè per denunciar que el Tribunal Suprem no és l'òrgan competent per jutjar-los i, per tant, tampoc per reclamar el suplicatori.