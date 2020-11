Protegir-nos per no ser vulnerables

Les xifres de casos de ciberatacs tant a particulars com a empreses i institucions continuen creixent cada any. Protegir les nostres dades s'ha convertit en imprescindible. Són un dels béns més ben preuats i buscats pels ciberdelinqüents, una nova forma de delinquir que ens obliga a prendre mesures per no ser vulnerables. Avui se celebra el Dia Mundial de la Ciberseguretat amb l'objectiu de crear consciència col·lectiva de la necessitat de protegir-nos adoptant sistemes de seguretat.

Aquest creixement en els casos de ciberatacs en les seves diferents modalitats està confirmat per unes xifres alarmants. Actualment, Espanya és el 25è país més vulnerable a tot el planeta pel que fa a ciberatacs. Els atacs a empreses han crescut durant els darrers mesos de manera preocupant i s'han enfilat fins a un 160% més.

Durant els 8 primers mesos de l'any passat, segons dades de l'Institut Nacional de Ciberseguretat, només a Catalunya es van arribar a comptabilitzar fins a 350.000 casos d'atacs informàtics i les més afectades i vulnerables van ser una vegada més les petites i mitjanes empreses.

Els ciberdelinqüents poden actuar tant a gran escala com també vulnerant la nostra intimitat i fer-se amb dades personals. Qualsevol protecció serà important i el que cal és que també en l'àmbit empresarial, per més petita que pugui ser l'empresa o negoci, es prenguin mesures d'autoprotecció, assenyalen els experts. L'augment del teletreball ha suposat també una major exposició al perill cibernètic. Les dades de les empreses on treballem han patit una exposició addicional durant aquest temps i algunes grans firmes han reconegut haver patit algun atac.

L'Informe de Tendències de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya adverteix que el sector empresarial ha patit un 475% més d'atacs per fer-se amb el control informàtic de les empreses durant aquests primers mesos de la pandèmia.

Igualment, els menors sovint són un segment de població que estan molt exposats a rebre un atac d'aquest tipus. Habitualment es passen moltes hores ja sigui per necessitat educativa o per oci utilitzant diversos dispositius digitals i navegant per internet. Sovint els pares estan molt preocupats per la seguretat i busquen protecció davant la possibilitat de rebre segons quina informació ofensiva. Durant el confinament, hem estat més hores exposats als perills que hi ha a la xarxa. Per aquest motiu, els pares haurien de ser conscients de la necessitat d'educar els seus fills i controlar les seves activitats a la xarxa.

Des de Microgestió es prenen molt seriosament aquesta qüestió. És el proveïdor Apple líder a Catalunya, està especialitzat en el sector educatiu i fa més de 35 anys que acompanya centres educatius amb l'objectiu de crear experiències úniques d'aprenentatges amb la tecnologia més segura del mercat. Amb la finalitat de fomentar les bones pràctiques en l'ús de la tecnologia, des de Microgestió s'ha llançat un nou programa de Ciutadania Digital enfocat a famílies i centres educatius amb la voluntat d'incorporar valors ètics com la «responsabilitat, el compromís, el respecte o la col·laboració en l'ús dels dispositius tecnològics i en l'activitat que es fa a la xarxa». A banda de donar solucions de xarxa i seguretat també ofereix solucions de filtratge de contingut web per facilitar una navegació a internet segura pels vostres fills dins i fora l'escola.

Daniel Amo, consultor de Microgestió Educació, professor i doctor en educació en el departament d'Enginyeria de la Salle-Universitat Ramon Llull, ens alerta que «la privadesa, la confidencialitat i la seguretat de les nostres dades educatives estan amenaçades. L'internet en què naveguem, consumint webs, descarregant apps o registrant-nos en plataformes educatives té la intenció d'emmagatzemar aquestes dades per utilitzar el resultat en un binomi absolutament asimètric, on de vegades esperem que hi hagi un bé propi, però que no sempre és així». Amo destaca que en aquest context educatiu aquesta sessió de dades «moltes vegades és lliure i consentida» però a vegades no és així i «fins i tot és desconeguda». Per aquest motiu, els alumnes estan «desvalguts davant d'aquest poder de les institucions digitals i els pares moltes vegades no poden oferir resistència, assegura.

Amo parla d'adoptar una «higiene digital» per entendre internet com «una eina que té manual d'ús, i no l'estem fent servir. Ens cal conèixer el capítol dels riscs i perill en el manual d'ús d'internet, per esquivar-los i per actuar en consciència i cura de la nostra identitat digital». En aquesta anomenada higiene digital educativa són clau les «accions ètiques» per assegurar la privadesa i la seguretat de les dades educatives. Sense aquest compromís ètic la seguretat digital navegarà sense rumb en un internet farcit de perills. Des de Microgestió es creu que la privacitat és un dret humà fonamental i per això aposta pels productes Apple. Tots els seus productes, inclosos els serveis i apps per a l'educació, han estat dissenyats des de zero per protegir la informació personal dels usuaris i compten amb controls i prestacions de privacitat integrats.

D'altra banda, aquest any la celebració del dia mundial coincideix amb el Cyber Monday i es preveu que serà un dels anys de més compres per internet. Davant d'aquesta situació, uns consells: abans de comprar verifica sempre que sigui un lloc web legítim, desconfia dels correus que et demanin fer operacions fora dels circuits habituals, utilitza una wifi segura, revisa i canvia les teves contrasenyes sovint, vigila les aplicacions de compres que t'instal·lis i disposa sempre d'un antivirus.