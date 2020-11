Forcadell es mostra «convençuda» que el TS li retirarà el tercer grau

L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, va assegurar que tant ella com l'exconsellera Dolors Bassa estan «convençudes» que el Tribunal Suprem (TS) els tombarà el tercer grau. Així ho va assegurar en una entrevista al FAQS de TV3, on també va reconèixer que és emocionalment «estressant» gestionar la incertesa. «Cada dia que surts no saps si serà el darrer dia que ho podràs fer» va explicar al programa de TV3.

Aquesta setmana el TS haurà de determinar si els polítics independentistes han de continuar a la presó o bé poden accedir ja a la semillibertat. «És el convenciment d'una cosa que ja sabem», va dir. «La meva condemna és per haver estat presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya», va subratllar.

Forcadell va explicar que té la mirada posada en el dia 21 de gener, dia en què complirà una quarta part de la seva condemna. «Com a mínim, sé que al gener podré sortir», va apuntar, afegint que no confia gaire en altres opcions com poden ser l'indult o la reforma del Codi Penal. Tot i això, la millor opció per a l'expresidenta seria l'amnistia: «Seria un veritable reconeixement».

Pel que fa a les eleccions del 14-F, Forcadell va reafirmar el seu suport al candidat d'ERC i vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, una persona «preparada» i amb «experiència». Preguntada pel resultat, Forcadell va assegurar que li agradaria que sortís un Govern amb una «base àmplia».