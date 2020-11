La COVID ha causat 1.906 milions de despesa extra a la Generalitat

La pandèmia de la covid-19 ha generat ja despeses extres per 1.906,7 milions a la Generalitat, i aquesta és només la «factura» calculada fins al mes d'octubre, en només vuit mesos de pandèmia.

Així ho posa de manifest l'últim informe mensual d'execució del pressupost de la Generalitat, actualitzat fins al 31 d'octubre, que revela que de moment el Govern ha donat 273,3 milions d'euros en ajudes i subvencions a sectors afectats per les restriccions.

Aquests 1.906,6 milions de despesa total inclouen tant despeses directes com les sanitàries i sociosanitàries, que sumen 1.213,3 milions, com les indirectes i induïdes, que arriben als 693,4 milions.

Al juliol, el vicepresident de la Generalitat en funcions de president, Pere Aragonès, va xifrar en 2.565 milions d'euros la despesa addicional provocada enguany per la pandèmia, i de moment el Govern no ha revisat aquesta estimació. Per la part dels ingressos, la pandèmia també ha afectat substancialment la recaptació, tant per la menor activitat econòmica com pels ajornaments donats per les administracions. De fet, Aragonès va estimar al juliol que la pandèmia podria fer caure aquest any els ingressos de la Generalitat en uns 2.407 milions.

Tot i això, el balanç pressupostari fins a l'octubre és positiu en 815,5 milions a causa dels diferents fons habilitats per l'Estat per finançar les despeses derivades de la pandèmia. Malgrat això, el Govern garanteix que no sobraran recursos en acabar l'any, sinó al contrari, ja que els 306 milions mobilitzats a l'octubre per a ajudes per la segona onada de la pandèmia tindran impacte en l'execució pressupostària de novembre i desembre, segons va recordar el mateix Aragonès divendres.

De fet, la pandèmia ha reduït tant la recaptació dels impostos estatals com els gestionats per la Generalitat. En concret, la recaptació per transmissions patrimonials ha caigut un 21,9% en els deu primers mesos de l'any en comparació amb el mateix període de 2019, per la qual cosa s'han ingressat 983,2 milions per aquesta via, 275,8 menys que l'any passat, i tot això a causa de la paràlisi en el mercat immobiliari pel confinament.

Aquesta dinàmica negativa ha afectat també el d'Actes Jurídics Documentats, que va aportar un 12,3% menys, si bé l'augment dels tipus de l'1,5 al 2% ha fet que el descens fos més suau i la recaptació per aquesta via arribés als 402.6 milions. Pel que fa al de Successions i Donacions, un altre impost propi clau per a les arques de la Generalitat, la recaptació fins a l'octubre suma 426,7 milions, un 5,9% menys, i el tribut sobre el joc acumula ja una caiguda del 38% i ha aportat 127,1 milions.

Pràcticament l'única notícia positiva en termes recaptatoris és l'Impost de Patrimoni, que ha aportat un 8,1% més que el 2019, fins a arribar als 584,6 milions.

Mentrestant, el Govern continua fent ampliacions del pressupost a mesura que va rebent recursos del fons estatal per a la covid.

En concret, el Govern ha augmentat el pressupost d'enguany ja tres vegades amb càrrec a fons covid-19: al juliol (1.230 milions), al setembre (354 milions) i al novembre (795 milions), i una quarta a l'octubre, aprofitant el marge de dèficit del 0,2% per al 2020 (420 milions). En conjunt, l'increment acumulat del pressupost des del juliol és de 2.799 milions, comptant aquestes quatre ampliacions.