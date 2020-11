Ajornen la vista del suplicatori de Puigdemont a l'Europarlament

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat per Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, finalment no declararà al desembre davant la comissió del Parlament europeu que ha de decidir sobre el seu suplicatori, en sol·licitar el polític independentista un ajornament de la seva compareixença fins al gener que li ha estat concedit i que, a la pràctica, fa inviable que l'aixecament de la seva immunitat es resolgui abans de les eleccions a Catalunya.

El canvi va ser decidit divendres com a resultat d'una petició de Puigdemont i també s'aplicarà als expedients dels altres dos eurodiputats de JxCat als quals el Tribunal Suprem ha demanat aixecar la seva immunitat parlamentària per poder ser jutjats a Espanya.

D'aquesta manera, queda anul·lada la compareixença prevista per al 7 de desembre, i la declaració dels tres líders independentistes per rebutjar el seu suplicatori se celebrarà el 14 de gener, el que endarrereix un procés que requereix diversos mesos per a la seva conclusió.

El primer pas en el procés es va complir el passat 16 de novembre, quan la comissió d'Assumptes Jurídics de Parlament Europeu (Juri), que és la competent en aquest assumpte, va activar formalment l'expedient en celebrar un primer debat breu perquè el ponent dels tres informes presentés el cas.

Els advocats dels tres eurodiputats de Junts-Lliures per Europa han dissenyat una estratègia de defensa basada en denunciar la «persecució política» que sostenen que pateixen els líders independentistes a Espanya i també a argumentar que el delicte de sedició pel qual se'ls reclama no existeix a altres estats membres.

Les regles de l'Eurocambra permeten rebutjar un suplicatori si està motivat per opinions o vots de l'eurodiputat en l'exercici de les seves funcions i també si es dóna un cas de «fumus persecutionis», és a dir, quan es conclou que la intenció de la petició és «perjudicar l'activitat política d'un diputat i, en conseqüència, la independència de la institució».



Un procés llarg

En qualsevol cas, la tramitació dels suplicatoris al Parlament Europeu és un procés llarg que exigeix diverses reunions per assegurar la defensa dels reclamats, el debat de la comissió competent i la votació tant en l'àmbit de comissió com de ple, de manera que totes les estimacions apunten que s'estendrà «almenys quatre mesos» i que podria fins i tot allargar-se més. A la pràctica, l'ajornament fa «impossible», recorden les fonts consultades, que l'Eurocambra tingui una resposta per al Tribunal Suprem abans que se celebrin les eleccions de febrer.