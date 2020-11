Polèmica per l'ús d'una pistola Taser en la reducció d'una dona a Sabadell

Polèmica per una actuació dels Mossos d'Esquadra, que ahir van reduir una jove a Sabadell disparant amb pistola taser. Es tractava d'una usuària d'un centre mèdic que, segons la versió policial, causava aldarulls. Els fets van tenir lloc cap a la una del migdia, quan la dona va anar al centre amb la seva mare a visitar-se. La policia explica que allà se li va dir que pels protocols de la covid-19 la mare no podia accedir al recinte. Això va provocar un conflicte que va acabar amb la usuària malmetent mobiliari i agredint algun sanitari, segons els Mossos. Va ser aleshores quan es va trucar la policia, però la dona tampoc va atendre els requeriments dels agents. La van acabar reduint amb la pistola tàser i va ser traslladada pel SEM a un centre sanitari. Se la va detenir per atemptat contra els agents i danys.

L'actuació policial va ser gravada per la mare de la dona i a l'escena també hi havia la parella de la mare, segons han confirmat els Mossos. El vídeo s'ha difós a través de les xarxes socials i el Centre Irídia se n'ha fet ressò amb una piulada on es pot llegir: «Aquesta actuació amb pistoles elèctriques taser és molt preocupant i desproporcionada. Si teniu informació de la situació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres».

El codirector del Centre Iridia, Andrés García Berrio, va assegurar que hi ha «indicis clars de desproporcionalitat» en la reducció per part dels Mossos d'una dona a Sabadell amb pistola taser i ha demanat una investigació interna. Irídia s'ha posat en contacte amb la víctima per oferir els seus serveis jurídics i suport si decideix emprendre accions judicials. Segons ell, el fet «podria arribar a ser delictiu». García va apuntar que, segons es veu al vídeo que ha circulat, la dona està a terra perquè ja se li hauria aplicat una descàrrega i se li apliquen dues més «quan hi ha una clara superioritat» d'agents i no va armada ni hi ha un risc real per a la vida de ningú. Ha defensat que hi ha altres usos de la força «menys lesius».

«Considerem l'acció totalment desproporcionada, violenta i inadmissible, carregada d'estigma i desconeixement cap a la salut mental, que vulnera els drets humans i que té un efecte devastador en una persona en una situació de vulnerabilitat com aquesta», va denunciar en la mateixa línia la fundació Salut Mental Catalunya.

García Berrio va expressar la gran preocupació per l'ús d'aquestes armes i ha afirmat que en països com el Regne Unit s'ha arribat a un ús «generalitzat» davant de casos en què no seria necessari. També s'ha mostrat en contra que les policies locals puguin fer ús d'aquestes pistoles, després que alguns sindicats les hagin demanat per a la Guàrdia Urbana de Barcelona arran dels trets a un sensesostre el passat cap de setmana.

Per la seva part, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va justificar ahir l'ús de la pistola taser en l'actuació dels mossos a Sabadell, assegurant que la noia estava molt alterada i que «aquest és un dels casos en què està justificada la intervenció».

En aquest sentit, ha subratllat que la pistola Taser està pensada per als casos en què una reducció física podria tenir unes conseqüències «molt pitjors»: «Quan hi ha una agitació tan important com la que patia ella, segurament amb una tensió arterial elevada, hi ha més riscos que amb una intervenció física hi pugui haver des d'un infart a una lipotímia», va dir el conseller.

No obstant això, Sàmper va informar que s'ha obert una investigació per aclarir els fets d'aquesta intervenció policial, que ha qualificat de «complexa» a causa de l'estat en què es trobava la jove.

De la seva banda, la doctora que va atendre la noia i el centre de salut de Sabadell, que es va haver d'aturar durant dues hores, portaran a la justícia la pacient per insults, amenaces i desperfectes.