Els Mossos desmantellen un altre narcopís a Barcelona

Els Mossos han desmantellat un pis destinat a la venda de drogues les vint-i-quatre hores del dia que estava totalment blindat contra la policia, dissenyat com un búnquer amb un sofisticat sistema de defensa i amb una triple porta de ferro, i van detenir l'encarregat d'aquesta activitat il·lícita, que ja ha ingressat a la presó.

En l'operació, la policia va intervenir 205 paquets de cocaïna, valorats en 6.900 euros en el mercat il·lícit, en aquest pis del districte de Sants-Montjuïc i van localitzar una plantació de marihuana en un immoble veí, amb 271 plantes. L'operació policial va tenir lloc el matí del 23 de novembre, fruit d'una investigació de la comissaria d'aquest districte barceloní.

La investigació va començar a finals de juliol d'aquest any, davant les sospites que existien possibles punts de venda de substàncies estupefaents a la zona. Fruit de les indagacions, es va detectar l'esmentat pis, en el qual es venia droga les 24 hores del dia. Era un immoble on no hi vivia ningú i que només era utilitzat per a aquesta activitat il·lícita per la persona detinguda, que atenia els usuaris a qualsevol hora.