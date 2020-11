La Generalitat estudia excloure els nens de les limitacions en els sopars de Nadal

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que el govern català estudia amb els tècnics la possibilitat d'excloure els nens del còmput per a les limitacions de persones que poden acudir als sopars de Nadal, atès que els experts han constatat que tenen baixa capacitat de contagi.

"Ho estem parlant a nivell de Procicat. És veritat que (els nens) tenen una capacitat de contagi molt inferior, però això ho ha de decidir la part sanitària del Procicat i del Govern", ha assenyalat en una entrevista a RAC1.

En qualsevol cas, ha subratllat que cal tenir clar que aquestes festes no seran com les altres: "No podem pretendre superar la segona onada amb la màxima garantia d'evitar una tercera pensant que el Nadal serà com l'any passat".

Sobre el pont de la setmana que ve, Sàmper ha apuntat que el Govern no preveu per ara ampliar el confinament municipal de cap de setmana a tots els dies del pont de desembre, de manera que a partir del dilluns dia 7, a les 6 del matí, els catalans podran moure's lliurement per la comunitat.

"El confinament de cap de setmana comença el dijous a les 22 hores i acaba el dilluns a les 6 hores. El pont té una part dins d'aquest confinament de cap de setmana i una altra fora, i en principi no tenim prevista cap modificació", ha exposat.

Amb tot, Sàmper ha precisat que les mesures que es prenen "són vives" i s'adaptaran en funció de com evolucionin les dades de contagis de coronavirus en la comunitat.

D'altra banda, i al ser preguntat per això, el conseller ha obviat aprofundir en la reestructuració de la cúpula dels Mossos d'Esquadra, en què ha negat haver intervingut.