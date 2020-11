Condemnen a tres anys i mig de presó el jove de Vilafranca acusat de colpejar la policia el primer aniversari de l'1-O

L'Audiència de Barcelona ha condemnat Adrian Sas, el jove de Vilafranca del Penedès acusat de colpejar la policia durant els aldarulls del primer aniversari de l'1-O a Barcelona, a tres anys i mig de presó. La sentència el considera responsable d'un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat i lesions.

Per contra, l'absol del delicte de desordres públics. El jove també haurà de pagar una indemnització de pràcticament 2.000 euros i una multa de més de 720. Diferents grups de suport ja han mostrat el seu rebuig a la decisió i han anunciat que la recorreran. També han programat una manifestació que es farà el pròxim dilluns als jutjats de Vilafranca de Penedès i que finalitzarà a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del mateix municipi.

Segons els escrits, els fets van passar al voltant de les vuit del vespre de l'1 d'octubre del 2018. L'acusat estava al Parc de la Ciutadella de Barcelona, davant de l'edifici del Parlament de Catalunya, on s'havia reunit amb un grup de persones amb la finalitat de "protestar". Va ser llavors quan alguns manifestants van llançar objectes i moure les tanques col·locades prèviament pels agents dels Mossos d'Esquadra.

La sentència apunta que Sas portava un mocador "de color vermell" que li tapava la part inferior de la cara, així com un pal de fusta de prop d'un metre de llargada en què hi tenia posada una tela, com si fos una "bandera". El jutge sosté que amb aquest mateix pal va colpejar a un dels agents a la barbeta, quan aquest intentava evitar que desmuntes una de les tanques. En una acció posterior, l'acusat va colpejar al mateix agent a la mà dreta quan aquest es trobava a terra.

El jutge també relata un segon episodi en què defensa que l'acusat va colpejar a un altre mosso que formava part de l'operatiu, en aquesta ocasió, al cap. Unes accions que es van traduir en lesions dels dos policies.

D'aquesta manera, l'Audiència sosté que malgrat que l'acusat negui rotundament haver agredit a ningú amb un pal, es pot assegurar sense "cap dubte" que es trobava al lloc i al moment dels fets. A partir de les gravacions, així com del relat de diferents testimonis, la interlocutòria considera que també queda provat que va ser ell qui va agredir als dos agents. Un comportament que no es pot emparar dins del dret "de reunió, manifestació i llibertat d'expressió". "Colpejar amb un pal a una altra persona constitueix una agressió" afirma.

La sentència condemna, doncs, a l'acusat per un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat i un de lesions a tres anys, sis mesos i un dia de presó. També l'obliga a pagar una indemnització pràcticament 2.000 euros, una multa de més de 720, així com les costes processals del procediment. La sentència, però, no és ferma, i es pot recórrer al TSJC.

Paral·lelament, grups com Alerta Solidària, Sas Absolució i Baula Xarxa Solidària, ja han manifestat el seu rebuig a la condemna i han convocat una manifestació pel pròxim dilluns 30 de novembre. Aquesta començarà als jutjats de Vilafranca del Penedès i acabarà a la comissaria de Mossos del municipi. Tal com han denunciat en un comunicat, creuen que se li ha negat "el dret d'innocència" i que la sentència s'ha nodrit de proves on no s'havia respectat "la cadena de custòdia". També han lamentat que la Generalitat de Catalunya no s'hagi retirat de l'acusació particular. "La lluita de l'Adrian no s'acaba aquí" han afirmat.