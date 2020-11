Isabel Díaz Ayuso: «Madrid és un paradís, però de llibertat»

La presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tenia cap intenció de passar desapercebuda en la seva visita de dos dies a Barcelona. Al final d'aquesta estada, en la qual s'ha reunit amb empresaris i entitats que defensen la unitat d'Espanya, ha explicat les seves impressions i, sobretot, ha continuat llançant frases mordaces contra l'«harmonització fiscal» que negociaran el Govern i ERC.

Ayuso ha recuperat una frase de Gabriel Rufián, el portaveu d'ERC en el Congrés, contra «el paradís fiscal de facto que la dreta s'ha muntat a Madrid» per capgirar-la. «Rufián té raó en alguna cosa. Madrid és un paradís, però de llibertat i respecte als ciutadans, no d'imposició política», ha dit.

La presidenta madrilenya ha demostrat que està disposada a convertir-se en «el pitjor malson» dels qui qüestionin el model impositiu de la comunitat, en el punt de mira del Govern per afavorir el dúmping fiscal. Per exemple, i sense explicar com ha fet els seus càlculs, ha afirmat que «si fos per l''economista' Rufián, les famílies madrilenyes pagarien 2.000 euros més l'any».

Per la seva banda, el president del PP, Pablo Casado, que ahir també va ser a Catalunya, concretament a Tarragona, va quaolificr l'harmonització fiscal com una mesura «il·legal i inconstitucional a Espanya» perquè, com a Estat autonòmic, s'ha de permetre un marge a les regions perquè apugin o abaixin impostos segons considerin. Va afegir que els populars «seguiran abaixant impostos» a les comunitats on governen, com ara Madrid, als que creu que independentistes i socialistes han posat «en la diana» per encarnar «una alternativa a l'infern fiscal» de Catalunya, «que ara Sánchez vol estendre a tot Espanya a canvi d'un grapat de vots en els PGE».