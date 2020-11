Renfe reduirà l'oferta de Regionals al 50% el cap de setmana per les restriccions de mobilitat

Renfe ha anunciat aquest dijous que reduirà l'oferta de Regionals al 50% per al cap de setmana i modifica el servei a l'R7 i R8 de Rodalies com a conseqüència de les restriccions de mobilitat. El canvi en els horaris s'ha dut de forma coordinada amb la Generalitat, que és la titularitat del servei. En canvi, tant a Rodalies com a Regionals, l'oferta es manté en el 100% els dies laborables. Així, durant els dies 28 i 29 de novembre l'oferta es prestarà al 50% en els serveis Regionals, l'R7 –entre Sant Andreu Arenal i Cerdanyola Universitat- no estarà operativa perquè la UAB està tancada i els viatgers poden optar per l'R4 i l'R8 entre Martorell i Granollers ho farà al 50%.

Les restriccions de mobilitat comencen a les sis del matí dels divendres i finalitzen a la mateixa hora dels dilluns. En els caps de setmana amb limitacions la demanda ha caigut prop d'un 80%. Segons ha explicat la companyia en un comunicat, l'oferta prevista permetrà els desplaçaments als treballadors essencials i a les persones que han de viatjar per motius justificats.

A banda, a petició de la companyia francesa SNCF els trens de l'R11 l'R3 finalitzaran els seus recorreguts a Portbou i Puigcerdà, respectivament.