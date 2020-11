JxCat i ERC, cada cop més lluny

Les discrepàncies al voltant Gdels Pressupostos generals de l'Estat (PGE), que ERC ha pactat amb el Govern de Pedro Sánchez i que JxCat veu amb extrem recel, han aprofundit la distància entre els dos socis de coalició, encara que aquesta vegada volen evitar que aquest episodi desestabilitzi el Govern.

Una setmana després de tancar-se l'última crisi interna entre els socis independentistes, que va portar els consellers d'ERC a anunciar que abandonaven el comitè de crisi del Govern contra la covid-19 en protesta per la filtració d'un esborrany de mesures, les divergències entre ells han tornat a aflorar.

Aquesta vegada són discrepàncies de fons sobre un tema central, com és el suport o rebuig als pressupostos estatals, però tots dos partits ja les normalitzen i eviten de moment, en ple compte enrere cap a les eleccions del 14 de febrer, una altra sacsejada interna del Govern.

Fonts de les dues formacions coincideixen a assenyalar que, més enllà del pols preelectoral que desprenen les afirmacions públiques dels representants de cada partit, tots assumeixen que el final de la legislatura és imminent i traslladar al si del Govern aquesta nova discrepància perjudicaria ambdues parts.

El pacte tàcit, no escrit, consisteix que cada partit intenti rendibilitzar el seu posicionament en contraposició al que planteja el seu soci -ERC celebra les concessions arrencades a La Moncloa i treu pit per la seva influència a Madrid, mentre JxCat enarbora la bandera de l'exigència i minimitza els avantatges de l'acord-, però sense que aquestes diferències de fons tinguin per què afectar el Govern.

Després que dimecres el vicepresident del Govern en funcions de president i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, comparegués en roda de premsa per desgranar l'acord assolit amb Sánchez -per sobre de tot, un titular: Catalunya rebrà més de 2.300 milions de euros en inversions i transferències-, ahir des de JxCat van tractar de rebaixar l'eufòria dels republicans.

Primer va ser la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, la representant de JxCat de major rang al Govern, que es va mostrar «escèptica» pel que fa als resultats pràctics d'aquest acord pressupostari. «Des del Govern celebrem que hi hagi aquest increment d'inversió a Catalunya, però el que volem sobretot és que s'executi, perquè el paper ho aguanta tot, però la realitat després és una altra. L'experiència no ens fa ser massa optimistes. L'acord benvingut sigui, però vull veure que realment s'executa», va dir.

Budó, com a portaveu del Govern, no va voler anar més enllà en la seva valoració ni fer seves les paraules de Quim Torra, que des de Twitter va presumir que, mentre va ser president, «no es va aprovar cap pressupost espanyol» i va contribuir a «tombar» algun projecte.

Els qui no van tenir tants inconvenients a criticar l'acord van ser la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, i la vicepresidenta i portaveu del partit, Elsa Artadi, que el van qualificar d'«autonomista» i d'ocasió perduda». Entenen que són uns "mals pressupostos per a Catalunya", que a més suposen una "LOAPA fiscal" i "recentralitzadora", tot i que han evitat alertar d'una possible desestabilització del Govern.

No comparteix, en canvi, l'opinió de JxCat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que ha celebrat que ERC i EH Bildu vulguin implicar-se en la governabilitat de l'Estat amb el seu suport als PGE del 2021: "És una meravella, hauríem d'estar tots de celebració".

A menys de tres mesos de les eleccions, els pressupostos de l'Estat donen a ERC i JxCat un nou motiu per creuar-se retrets, en plena pugna per l'electorat independentista.