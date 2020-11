Les eleccions catalanes del 14 de febrer es podrien celebrar durant dos dies

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, no va descartar ahir que les eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer ampliïn els horaris de votació o, fins i tot, se celebrin en dos dies consecutius, sempre que hi hagi prou consens entre els partits per modificar la llei electoral.

En principi, la Conselleria d'Exteriors, responsable dels processos electorals, descartava la mesura, plantejada també pel síndic de greuges, pel cost de personal i instal·lacions que suposava.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Budó va explicar que «en els pròxims dies» el Govern validarà els protocols per celebrar les eleccions amb garanties sanitàries i democràtiques i els traslladarà a la taula de partits amb representació al Parlament perquè donin la seva opinió. La portaveu va assegurar que la possibilitat d'allargar l'horari de votació o, fins i tot, habilitar un segon dia de votació és una opció que «no està descartada».

«Si veiem que algun dels mecanismes no queda prou garantit o que s'han de reforçar les eleccions allargant la seva durada un dia més, i per a això es necessita una modificació puntual de la llei electoral, nosaltres hi estem disposats si hi ha acord entre les formacions polítiques», va plantjear.

No obstant això, Exteriors desdenyava la celebració dels comicis en dues jornades consecutives, malgrat que és una de les recomanacions del síndic de greuges perquè suposava un problema logístic. En concret, requeriria un increment extra de 15 milions d'euros –el pressupost actual és de 32 milions d'euros en total comptant les subvencions, vuit més que els comicis prepandèmics– i que, al seu torn, no evitaria que hi pogués haver una alta afluència d'electors en franges horàries concretes.

Aquest mateix dimarts Budó va garantir que el 14 de febrer hi hauria eleccions a Catalunya, i que l'executiu «ni tan sols tenia un pla B», per la qual cosa el Govern reunirà en breu els grups parlamentaris per presentar-los el protocol per poder celebrar els comicis.

En aquella ocasió la consellera va voler dissipar dubtes sobre un hipotètic ajornament electoral a causa de la pandèmia de la covid-19, un globus sonda que ja ha estat llançat en diverses ocasions.

De fet, divendres passat Budó va condicionar la celebració dels comicis del 14-F al fet que pugui «garantir el dret a vot de tot el món», per després matisar: «Dubte? Cap en absolut. Aquest govern està treballant en tots aquests protocols que garanteixin que aquestes eleccions es duran a terme amb totes les garanties democràtiques i per a la salut pública».



Les advertències del síndic

Dilluns el síndic de greuges, Rafael Ribó, va alertar que la crisi de la covid podria restringir el dret a vot a la ciutadania de cara a les eleccions catalanes. En un informe proposava «explorar» la possibilitat de fer una llei electoral catalana parcial abans que es dissolgui la cambra perquè, com recorda, de moment Catalunya té el procés electoral subjecte a la LOREG.

Amb una nova norma hi hauria marge per canviar qüestions com la divisió de les eleccions en més d'una jornada o la incorporació de més suplents a les meses. Ribó també aposta per ampliar els terminis per demanar el vot per correu.

Budó va «valorar» aquestes propostes plantejades pel síndic, però no va revelar si inclouran alguna d'aquestes idees en els protocols. De moment, el Govern treballa amb tres dels objectius que es marca als comicis: garantir la salut pública, garantir que tothom -fins i tot les persones confinades per covid-19- pugui votar i que la informació electoral arribi a tots els electors. Per totes aquestes tasques l'executiu està acabant d'elaborar els protocols per fer-ho possible.