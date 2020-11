Es comuniquen 1.469 nous casos i 3 morts, amb 15 persones menys a l'UCI

El risc de rebrot continua a la baixa a Catalunya, retrocedeix 6 punts més en les últimes 24 hores i se situa en els 256, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, baixa una centèsima i se situa en 0,77, mentre que la incidència a 14 dies cau a 356,45 (dimecres era de 361,72). En paral·lel, s'han declarat 1.469 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 304.769 des de l'inici de la pandèmia. El 6,80% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 3 noves morts, amb un total de 15.657. Pel que fa als hospitals, hi ha 1.833 ingressats per Covid-19 (-118), i 484 persones a l'UCI (-15).

El risc de rebrot segueix en descens, en les darreres 24 hores ha disminuït en 6 punts i queda fixat en 256. Era de 395 entre el 9 i el 15 de novembre. L'Rt baixa a 0,77, una centèsima menys que en el darrer balanç i el mateix nivell que la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 356,45 entre el 16 i el 22 de novembre i se situa clarament per sota del 543,34 de l'interval anterior (9-15 de novembre).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 16 al 22 de novembre n'hi va haver 10.863, xifra inferior al període anterior, quan se'n van detectar 16.585. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR/TA en 141,07 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (215,38).

Durant l'última setmana s'han fet 131.131 proves PCR i 48.309 tests d'antígens, dels quals un 6,80% han donat positiu, també per sota del percentatge de l'interval anterior (8,38%). La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en els 42,16 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 335.979 casos, 304.769 dels quals mitjançant prova PCR o test d'antígens. Hi ha hagut 3 noves morts i el total acumulat arriba a les 15.657: 9.641 en hospitals o sociosanitaris (+2), 4.317 en residències, 934 en domicilis i 765 no classificades (+1). Entre el 16 i el 22 de novembre s'han declarat 377 morts, una xifra inferior a la de la setmana anterior, quan se'n van notificar 442.

Pel que fa als ingressats, en l'últim interval han ingressat 2.132 persones a l'hospital. La setmana anterior, entre el 8 i el 14 de novembre, hi va haver 2.553 ingressats.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 82 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 22.573. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 24.629. En total, han mort 7.261 persones, 2 més que les declarades fa 24 hores.



Regió de Girona: el risc de rebrot baixa 8 punts (289)

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 32.207 (2190 més) i pugen a 34.954 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.107 persones en aquest territori, les mateixes que fa 24 hores. Entre el 16 i el 22 de novembre es van declarar 41 defuncions, 45 la setmana anterior.

El risc de rebrot ha baixat fins als 289 punts (-8), mentre que la setmana del 9 al 15 de novembre era de 460. L'Rt baixa una centèsima i se situa en 0,76 (0,80 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 161 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 402. Hi ha 241 ingressats, tres menys que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 257, pels 309 de la setmana anterior.



Regió sanitària de Barcelona: 27 ingressats menys

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, el nombre total de confirmats per PCR o TA se situa en 68.524 (+247), xifra que s'eleva a 77.247 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 5.104 persones a l'àrea (ídem).

El risc de rebrot baixa 4 punts en 24 hores i se situa en 241. El de la setmana del 9 al 15 de novembre era de 360. L'Rt baixa una centèsima i se situa en 0,80, per sobre del valor de la setmana anterior (0,78), i la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 122 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies està en 306 pels 472 de la setmana anterior. A la regió hi ha 304 persones ingressades (-27). Amb la introducció de les persones ingressades en UCI de la xarxa privada, no es faciliten les dades de crítics disgregades per regions sanitàries.

La setmana del 16 al 22 de novembre es van notificar 95 morts i hi havia 348 ingressats. En l'interval anterior, les defuncions declarades van ser 128 i hi havia 457 hospitalitzats.



Regió metropolitana nord: 41 ingressats menys

La regió metropolitana nord suma 77.496 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (322 més que en l'últim balanç) i 84.471 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.594 morts des de l'inici de la pandèmia.

El risc de rebrot baixa 8 punts en 24 hores i se situa en 233. Durant l'interval de set dies anterior era de 374. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus baixa una centèsima i se situa en el 0,73. La setmana del 9 al 15 de novembre va ser de 0,73.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR o TA és de 125 per cada 100.000 habitants, quan era de 201 en l'interval anterior. La incidència a 14 dies està en 326 i era de 524 entre el 9 i el 15 de novembre. Segons les últimes dades, ara hi ha 547 pacients ingressats (-41).

Entre el 16 i el 22 de novembre hi havia ingressats 662 pacients ingressats i es van declarar 85 morts. La setmana anterior els ingressats van ser 775 i van morir 103 persones.



Regió metropolitana sud: 34 ingressats menys

La regió metropolitana sud suma un total de 53.170 confirmats per PCR o TA (265 més en les darreres hores) i 59.655 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 2.773 (ídem). Entre el 16 i el 22 de novembre es van declarar 71 defuncions, 58 la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 2 punts i se situa en 272. En el període del 9 al 15 de novembre va ser de 409. La velocitat de propagació del virus es manté en 0,83, la mateixa xifra que en el període anterior.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 139 per cada 100.000 habitants. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 342 mentre que en l'interval anterior era de 509. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha ara 251 pacients ingressats per la covid-19 (-34).

Entre el 16 i el 22 de novembre van ingressar 300 pacients. La setmana anterior van ser 358 hospitalitzats.



Catalunya central: 7 ingressats menys i un mort

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 22.042 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 141 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 24.583 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.826 persones en aquesta regió, una més que en l'últim balanç. S'han notificat 32 defuncions entre el 16 i el 22 de novembre, per les 47 de la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 5 punts i se situa en 378. La setmana anterior era de 473. La taxa de reproducció del virus puja una centèsima a 0,91 (la setmana del 9 al 15 de novembre era de 0,78). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 191. La incidència a 14 dies és de 428, pels 626 de la setmana del 9 al 15 de novembre.

La regió té 127 persones ingressades (-7). En la setmana del 16 al 22 de novembre hi va haver 160 ingressats. En l'interval anterior, van ser 169 els hospitalitzats.



Camp de Tarragona: tres morts més

Al Camp de Tarragona s'han registrat 19.187 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 91 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 20.053. En aquesta regió han mort 615 persones, tres més que fa 24 hores. Es van registrar 20 defuncions entre el 16 i el 22 de novembre i 29 la setmana anterior.

El risc de rebrot cau 7 punts en 24 hores, fins als 198, i es manté per sota del de la setmana del 9 al 15 de novembre (377). L'Rt es manté en 0,64, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 111 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 348, mentre que en l'interval anterior era de 570.

Segons les últimes dades, hi ha 141 pacients ingressats (-2). Entre el 16 i el 22 de novembre hi va haver 166 ingressats, mentre que la setmana anterior van ser 205 els hospitalitzats.



Terres de l'Ebre: l'Rt puja una centèsima més (0,83)

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 4.971 casos confirmats per PCR o antígens (32 més que en el balanç anterior), 5.198 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 110 persones, les mateixes que en el balanç anterior. Entre el 16 i el 22 de novembre es van notificar 11 defuncions, les mateixes que en l'interval anterior.

El risc de rebrot baixa sis punts i se situa en 205, per sota del de la setmana anterior, quan era de 271. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 16 i el 22 de novembre és de 104 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 257, pels 428 de la setmana anterior.

L'Rt puja una centèsima fins a 0,83, mentre que la setmana anterior era de 0,66. Segons l'últim balanç, hi ha 18 persones ingressades (-1). Entre el 16 i el 22 de novembre hi havia 51 ingressats. La setmana anterior van ser 63 els hospitalitzats.



Regió de Lleida: el risc de rebrot baixa 14 punts (280)

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 19.401 casos confirmats per PCR o antígens, 87 més. Són 20.146 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 403 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que fa 24 hores. Entre el 16 i el 22 de novembre es van notificar 17 morts, igual que la setmana anterior.

Pel que fa al risc de rebrot, baixa 14 punts en les últimes hores i se situa en 280, per sota del registrat la setmana anterior (457). La velocitat de propagació baixa una centèsima fins a 0,73, mentre que la setmana anterior era de 0,83. La taxa de confirmats per PCR/TA està en 159 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 408.

Actualment, hi ha 68 pacients ingressats (-3). Entre el 16 i el 22 de novembre els ingressats eren 80. En l'interval anterior eren 93 els hospitalitzats.



Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot puja lleugerament

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran registra 2.452 casos confirmats per PCR o TA, 29 més, i 2.631 sumant totes les proves. Un total de 56 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que en l'anterior balanç. El risc de rebrot puja 2 punts i queda fixat en 381. La setmana del 9 al 15 de novembre estava en 666.

En paral·lel, l'Rt es manté en 0,74, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 305 casos per cada 100.000 habitants (344 la setmana anterior). La incidència acumulada a 14 dies està en 649, pels 665 de l'interval anterior.

A la regió hi ha 20 pacients ingressats (ídem). Entre el 16 i el 22 de novembre hi havia 19 ingressats i es van registrar 4 defuncions, mentre que en l'interval anterior van ser 25 ingressats i tres defuncions.

Puigcerdà, Manlleu i Santa Perpètua de Mogoda, municipis amb més risc de rebrot

Santa Perpètua de Mogoda és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 910. En segona posició hi ha Puigcerdà, amb 838 i en tercera Manlleu, amb 773. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Esparreguera (2,47), Santa Perpètua de Mogoda (2,19) i Premià de Mar (1,49). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Puigcerdà (799), Manlleu (756) i Banyoles (795).