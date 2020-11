Els secretaris nacionals que van dimitir de l'ANC impulsen una plataforma per pressionar els partits independentistes

Els set secretaris nacionals que van dimitir de l'ANC el passat 3 de novembre, han impulsat la plataforma 'Donec Perficiam', amb l'objectiu de pressionar els partits independentistes a les pròximes eleccions al Parlament perquè es presentin junts. Insisteixen en que les set candidatures que actualment no tenen representació al Parlament pactin uns acords mínims per concórrer conjuntament a les votacions. Tal com ha manifestat un dels portaveus, l'objectiu serà "fer d'observadors" i veure si s'articula un acord que permeti fer realitat "el mandat de l'1 d'octubre de 2017 si les forces independentistes sumen el 50% més 1 dels vots emesos".

La plataforma també s'adreçarà als tres partits majoritaris -Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP-, però són conscients de "les dificultats perquè aquestes formacions facin allò que no han tingut la capacitat de fer fins ara". Els impulsors de 'Donec Perficiam' afirmen que no s'integraran en cap llista electoral i que l'únic que faran és "demanar el vot per a aquesta coalició de partits". Un camí que, defensen, és l'únic que pot garantir "un futur pel conjunt dels catalans" en un context on "l'Estat està en fallida econòmica, social i moral".

Al manifest presentat, sostenen que la candidatura que en surti ha de validar l'estratègia unilateral, ha de fer efectiva la declaració del 27 d'octubre i ha de comptar amb la ciutadania per acompanyar el Govern i el Parlament en la defensa "de la llibertat del país". Precisament, els set dimissionaris que van abandonar l'ANC per discrepàncies amb l'estratègia que l'entitat plantejava de cara a les eleccions, han subratllat que cal "exigir" als partits independentistes que compleixin "la voluntat popular".