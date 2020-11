Colau defensa que s'estima el català i el castellà «per igual» i lamenta «la fiscalització de la llengua»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat aquest diumenge que s'estima el català i el castellà "per igual" i ha lamentat "la fiscalització de la llengua". Ho ha fet a través de Twitter, on ha estat protagonista d'una polèmica per dir en un vídeo que feia servir el castellà per comunicar-se amb "el màxim de gent possible". Alguns usuaris li han qüestionat la decisió, assegurant que "actituds com aquesta" condemnen la llengua catalana i li han retret que "no és una 'youtuber', sinó l'alcaldessa de Barcelona".

Colau s'ha defensat assegurant que parla català a "tots els actes institucionals, a les rodes de premsa, a les xarxes i a casa amb els fills". Això sí també ha subratllat que el castellà és la seva "llengua materna" i que a vegades la fa servir per parlar "amb molta gent que no viu a Catalunya" i amb qui compateix molt. "No crec que fer polèmica amb això ajudi al futur del català, en absolut" ha lamentat.