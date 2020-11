Els catalans podran votar per correu sense sortir de casa

El conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, va explicar que la Junta Electoral ha autoritzat que qualsevol ciutadà pugui sol·licitar el vot telemàtic i emetre'l el pròxim 14-F «sense sortir de casa». Solé va indicar que els ciutadans hauran de comptar amb un certificat digital, que els treballadors de Correus els facilitaran la documentació per votar i custodiaran els vots.

D'altra banda, el Govern català va tancar files respecte a la data de les eleccions. Després que s'arribés a insinuar un possible ajornament, la seva portaveu, Meritxell Budó, va assegurar que l'executiu en funcions només preveu la data del 14 de febrer. Durant la roda de premsa telemàtica d'ahir a Palau, posterior al Consell Executiu, Budó sí que va obrir la porta a realitzar «modificacions puntuals» i «de consens» amb els partits, però sense fer canvis legislatius. De fet, la consellera no preveu que es reformi la llei electoral parcial per manca de suport i de temps. En canvi, sí que plantejaria allargar la jornada electoral si fos «estrictament necessari» i si hi hagués «consens» amb les formacions polítiques. Aquesta proposta ja la va formular fa setmanes la presidenta de CatECP, Jéssica Albiach.