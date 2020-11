Arresten el Secretari d'Esports de la Generalitat per un cas de desviament de fons públics

La Policia Nacional va detenir ahir el secretari d'Esports de la Generalitat, Gerard Figueras, que ja va quedar en llibertat, en el marc d'una investigació a una suposada trama de desviament de fons en les subvencions públiques al Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Segons han informat fonts pròximes al cas, Figueras va ser arrestat ahir per agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional i va quedar en llibertat hores després, a l'espera que el citi el jutge, acusat dels delictes de malversació, prevaricació i tràfic d'influències.

En aquesta causa, dirigida pel titular del jutjat d'instrucció número 2 de l'Hospitalet de Llobregat, han estat detingudes en els últims mesos tretze persones més, entre elles dos regidors d'aquesta ciutat, a les quals també s'atribueix el delicte de pertinença a organització criminal.

En el cas de Figueras, al capdavant de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat des de febrer de 2016, la UDEF investiga si va ignorar la suposada doble realitat comptable del Consell Esportiu de l'Hospitalet i va concedir subvencions sense el control administratiu exigit per la llei, de connivència amb el tinent d'alcalde de l'Ajuntament i president d'aquesta entitat esportiva, el socialista Cristóbal Plaza.

El jutge investiga si el Consell Esportiu de l'Hospitalet -entitat privada dedicada a la promoció de l'esport escolar que presideix el regidor d'Esports d'aquest municipi, Cristóbal Plaza- va destinar a fins particulars algunes de les ajudes públiques que gestiona, i va justificar les subvencions concedides mitjançant documentació mentidera.

Segons les fonts, els membres de la trama suposadament van ocultar 400.000 euros a l'assemblea del Consell Esportiu -on l'Ajuntament té cinc representants- en els seus comptes de 2019, en presentar una presumpta doble realitat comptable amb 900.000 euros.

En validar suposadament sense control la realitat comptable d'aquests 900.000 euros a l'assemblea, la UDEF sospita que es va possibilitar la concessió de subvencions públiques per major import que les que haurien correspost a 2019, en concret 114.000 euros per part del Consell Català de l'Esport i 250.000 pel consistori de l'Hospitalet.

A més de Figueras, en el marc d'aquesta investigació la UDEF ha detingut en els últims mesos tretze persones més: dos regidors de l'Hospitalet, l'actual director del Consell Esportiu -Eduard Galí-, dos tresorers, una secretària de la comissió i els verificadors de comptes de l'entitat.

Segons la UDEF, que sospita que aquesta conducta suposadament delictiva es podria haver dut a terme durant els últims cinc anys, les actes elevades a la Secretaria de l'Esport de la Generalitat relatives al Consell Esportiu de l'Hospitalet estaven falsejades.

En el marc d'aquesta investigació, la UDEF ha requerit documentació en les últimes setmanes a organismes públics com la Diputació de Barcelona, segons les fonts.

Figueras ja va ser detingut el 12 de novembre de 2019 per la Guàrdia Civil en una fase inicial de l'operació Volhov, dirigida pel titular de jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, contra una suposada trama acusada de desviar fraudulentament subvencions públiques a fundacions properes a l'extinta CDC.

En aquella ocasió, els agents de la Guàrdia Civil van registrar les oficines de la Secretaria General de l'Esport i del Consell Català de l'Esport, dependents del Departament de Presidència. A més de Figueras, la Guàrdia Civil va detenir també llavors a Maite Fandos, exregidora del PDeCat a Barcelona i, des de setembre de 2019, assessora tècnica de l'àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, així com al subdirector general de gestió de la Secretaria General de l'Esport, Lluís Pallisera, i a l'apoderat del Canal Olímpic de Castelldefels (Baix Llobregat).

La Guàrdia Civil, que en una nova fase d'aquesta causa va detenir el passat mes d'octubre l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell i a l'exdirigent de CDC David Madí per suposadament desviar fons per a les despeses de Waterloo, sospita que Figueras i els altres detinguts el novembre de l'any passat van desviar ajuts públics a entitats afins a Convergència mitjançant adjudicacions directes o pagaments per conceptes de publicitat a revistes que eren gestionades per les fundacions afins CATmón i Igman.