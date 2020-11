Els manuals per matar del cambrer jihadista de Barcelona

Havia jurat fidelitat al Daesh des de la seva ciutat, Barcelona, i li havien ordenat cometre atemptats. Mohamed Yassim Amrani, el cambrer detingut per la Guàrdia Civil el 8 de maig en un pis de Ciutat Vella i empresonat des d'aleshores, havia rebut a través de Telegram dos manuals assassins del Daesh.

El primer, titulat Guerra de Verins. Com convertir-te en enverinador, té 15 folis i és un tutorial per executar atemptats amb tota classe de productes tòxics. Des de la primera línia, els terroristes del Daesh l'encoratgen: «La teva mà mata. De la forma més senzilla». En el text li expliquen com aconseguir cianur en una botiga, li recomanen provar la seva capacitat assassina injectant-li a un conill i li expliquen que ja pot, després de col·locar-se «cotó i guants», cometre un atemptat.

El manual que tenia el jihadista de Barcelona proposa col·locar aquest verí a la porta d'un cotxe o injectar-lo al conducte de l'aire condicionat.

El document del Daesh planteja una altra variant d'atacs amb verins en ciutats occidentals. «Només has d'anar al supermercat on compren», afirma. I l'anima a buscar un carro en el qual els ciutadans portin el seu menjar per «ruixar sobre fruites o verdures» el verí. Una altra opció que li suggereixen és directament injectar-lo sobre els aliments.



R+D+I del terror

«Els terroristes del Daesh generen els seus propis textos i els distribueixen. Tenen, diguem, el seu departament de R+D+I. Aquest manual de verins és bastant nou», expliquen fonts de la lluita antiterrorista, acostumades a veure tutorials jihadistes en els quals s'indica als «llops solitaris» com atropellar persones, atacar-les amb ganivets o provocar incendis. «El que es busca és crear consciència del caos, generar pànic, terror. Imaginem l'efecte que podria tenir en aquestes etapes de confinament, epidèmia i por, un atac a productes alimentaris en supermercats», afegeixen les mateixes fonts.

El manual de verins del Daesh que la Guàrdia Civil va requisar a Mohamed Yassim Amrani incloïa altres mètodes per atacar amb verins, ja fossin plantes verinoses o dos pesticides molt fàcilment adquiribles al mercat. En aquest últim cas, el document explica com moldre aquests pesticides per després injectar-los en conductes d'aire condicionat de cotxes, oficines o domicilis particulars. «En un 50% (la víctima) morirà», escriuen.



Guia de seguretat

El segon manual que guardava el jihadista es titula Curs de principiants per a la joventut mujahidí. També el va rebre de dirigents del Daesh a través de Telegram. Són 26 folis en els quals s'explica amb detall com fabricar diferents tipus d'explosius a casa, des d'un còctel molotov fins a bombes de magnesi. Fonts antiterroristes expliquen que aquest manual està molt ben estructurat. «N'havíem vist altres de fabricació d'explosius casolans, però aquest incorpora moltes precisions i mesures de seguretat perquè no passi el que els va passar als terroristes de Barcelona», que van morir mentre fabricaven TATP al xalet d'Alcanar.